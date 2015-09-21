ساختمان دانشکده معماری در ماه مهر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۴-۹۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: در بهمن ماه سال جاری تمام ساختمان ۱۰ هزار مترمربعی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان به بهره برداری می رسد.

وی افزود: همچنین با توجه به نیاز خوابگاهی در دانشگاه، یک خوابگاه پسران به ظرفیت ۱۵۰ دانشجو همزمان با آغاز سال تحصیلی در دانشگاه گیلان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

رضی به ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان اشاره کرد و گفت: رسیدن به ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه مستلزم برخورداری از تجهیزات و اعضای هیئت علمی برجسته است که تلاش شده طی دو سال اخیر در حوزه بهره مندی از تجهیزات شرایط بهتری برای دانشجویان و اساتید دانشگاه گیلان فراهم شود.

رئیس دانشگاه گیلان پویایی دانشگاه را در گرو شکوفایی استعدادهای دانشجویان دانست و افزود: امیدوارم در سال تحصیلی جدید با تعامل هر چه بهتر بین اساتید و دانشجویان در همه ابعاد فرهنگی، تربیتی و نوآوری شاهد ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه گیلان باشیم.