به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیمهای فوتبال استقلال تهران و نفت تهران در هفته پنجم از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
بر این اساس کادرفنی تیم فوتبال استقلال تهران از سیدمهدی رحمتی، حنیف عمرانزاده، روزبه چشمی، امین حاجمحمدی، جابر انصاری، میثم مجیدی، خسرو حیدری، امید ابراهیمی، میلاد شیخفخرالدینی، شجاد شهباززاده و محسن در ترکیب اصلی خود در این بازی استفاده کرده است.
نیمکتنشینی پرو پیچ مهاجم خارجی استقلال و غیبت برهانی در فهرست ۱۸ نفره این تیم، از اتفاقات جالب این بازی است.
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