شورای شهر اهواز به دنبال تقویت سیستم داخلی شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، رامی علاسوند مقدم ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر اهواز ضمن تبریک به اعضای هیئت رئیسه جدید شورای شهر اهواز اظهار کرد: رویکرد اصلی شورای شهر برای سال سوم فعالیت خود، تقویت سیستم داخلی سازمان شهرداری اهواز است چرا که اعتقاد داریم با این کار می‌توان بر بسیاری از مشکلات شهری اهواز فائق آمد.

وی افزود: برگزاری منظم جلسات شورای شهر اهواز نیز از دیگر برنامه‌های ما در سال سوم است زیرا جلسات منظم باعث می‌شود سازمان شهرداری اهواز نیز به تحرک و پویایی برسد.

علاسوند همچنین در این نشست با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هشت سال ایستادگی و رشادت مردم ایران در برابر تجاوز دشمن منشا مباهات و غرور ما است؛ ایستادگی مردم ما منجر به رقم زدن شکستی حقیرانه برای غرب شد و همت و غیرت جوانان و رزمندگان ما را به رخ دشمنان در سراسر دنیا کشید.

لزوم توجه به دانش آموزان محروم اهواز

آذر زمانپور یکی از اعضای شورای شهر اهواز نیز در این نشست با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: از معاونت فرهنگی شهرداری اهواز درخواست می‌کنم نسبت به شناسایی دانش آموزان کم بضاعت و محروم و تهیه بسته‌های حمایتی - فرهنگی و کمک آموزشی برای آن‌ها اقدام کند.

وی افزود: از ۱۰۰ درصد بودجه آموزش و پرورش، ۹۷ درصد آن صرف پرداخت حقوق پرسنل این دستگاه می‌شود و بودجه چندانی برای اقداماتی مانند حمایت از دانش آموزان محروم باقی نمی‌ماند.

این عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: به عنوان یک فرهنگی، می‌توانم به جرات بگویم در مدارس کلانشهر اهواز به خصوص مدارس دخترانه با محرومیت‌ها و کاستی‌های فراوانی مواجه هستیم.

زمانپور در بخش دیگری از سخنان خود به روز هوای پاک اشاره کرد و افزود: ۳۱ شهریور ماه روز هوای پاک است که این مناسبت در استان و شهر ما به دلیل شرایط زیست محیطی از اهمیت بالاتری برخوردار است. از پلیس راهور درخواست می‌کنم مکانیزم و قوانین معینی برای معاینه فنی به موقع و دقیق خودرو‌ها اتخاذ کند تا شاهد کمترین میزان آلودگی توسط خودرو‌ها برای شهروندان باشیم.