۱۰۸میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض به کهگیلویه وبویراحمد اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری، مجید محنایی افزود: از این مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض و ۹۰۰ میلیارد ریال آن تسهیلات ارزان قیمت یا وام کم بهره است.

به گفته وی، براساس مصوبه جلسه مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ هیات وزیران، مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض از محل های مختلف در اختیار دولت برای نوسازی تعداد سه هزار واحد مسکونی به ازای هر واحد ۶۰ میلیون ریال برای بافت فرسوده شهر دو گنبدان اختصاص یافت تا برابر قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری افزود: مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی با معرفی استانداری برای نوسازی تعداد سه هزار واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد ۳۰۰ میلیون ریال با ضمانت زنجیره ای و کارمزد پنج درصد پرداخت می شود.

به گفته محنائی، طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعا ۱۵ سال است.