پذیرش دانشجویان مقطع دکترااز سال آینده به دانشگاه هاواگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی نیاسر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال ۴۲۸ هزار دانشجو در دانشگاه های کشور در مقطع کارشناسی پذیرش شده اند، اظهار کرد: تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی با اشاره به سیاست های ارتقای کیفیت آموزش عالی از کاهش پذیرش دانشگاه ها در مقطع دکترا خبر داد و گفت: امسال ۱۰ هزار دانشجو در مقطع دکترا در دانشگاه ها مشغول به تحصیل می شوند که این آمار نسبت به سال تحصیلی گذشته کاهش داشته است.

شریعتی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص مجوز پذیرش دانشجویان دکترا به دانشگاه ها که از سال آینده اجرایی می شود، توضیح داد: پذیرش دانشجوی دکترا توسط دانشگاه ها الگویی است که در کشورهای پیشرفته و دانشگاه های معتبر دنیا اجرایی شده است.

وی افزود: با اعطای اختیار به دانشگاه ها برای پذیرش دانشجویان در مقطع دکترا این فرصت به وجود می آید که بر اساس نیاز منطقه ای و بر اساس تشخیص دانشگاه، دانشجویان پذیرفته شوند.

معاون وزیر علوم ادامه داد: شیوه نامه پذیرش دانشگاه ها پیش از اقدام به وزارت علوم اعلام می شود و بر روی سایت آموزش عالی و سایت دانشگاه منتشر می شود تا متقاضیان با توجه به ظرفیت و نیاز دانشگاه و شرایط آن اقدام کنند.

شریعتی همچنین به روند تعاملات بین المللی آموزش عالی در دوره پساتحریم اشاره و بیان کرد: تاکنون استقبال قابل توجهی از سوی کشورهای خارجی برای تعامل با دانشگاه های کشور ایجاد شده و انتظار داریم با افزایش ارتباطات بین المللی علاوه بر جذب بیشتر دانشجویان خارجی، شاهد تبادل اساتید و برگزاری دوره های بین دانشگاه های کشور و سایر کشورها باشیم.

به گفته وی هم اکنون بیش از چهار و ۵۰۰ دانشجو از ۸۰ کشور دنیا در دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل هستند.