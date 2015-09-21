به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسیا نیوز، چین رئیس کمیسیون نظارت بر اموال دولتی خود را به عنوان نماینده ویژه در امور ایران به تهران می فرستد.

سخنگوی وزارت خارجه چین با اعلام این خبر و بدون اشاره به علت دیدار وی از ایران گفت: «ژانگ یی» از روز دوشنبه در تهران خواهد بود و تا چهارشنبه دیدار وی ادامه خواهد داشت.

بنا بر این گزارش، این اقدام چین بعد از آن صورت می گیرد که وزیر خارجه ایران خواستار کمک چین در حل مشکلات خاورمیانه شد.

هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار خود از چین، خواستار مشارکت چین در حل مشکلات منطقه و ناآرامی های آن شده بود و از آمادگی ایران برای پذیرا شدن شرکت های چینی بعد از لغو تحریم ها خبر داده بود.