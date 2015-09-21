به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی بعد از ظهر دوشنبه در نشست اتاق فکر جوانان استان بوشهر اظهار داشت: باتوجه به اینکه رسانهها حلقه اتصال بین مدیران و مردم هستند، نیازهای مردم را به مسئولان و عملکرد مدیران را به جامعه معرفی میکنند، لذا لازمه انجام درست این روند، فعال و پویا کردن اتاق فکر رسانههای در استان است.
وی با اشاره به اینکه پاسخگویی وظیفه قانونی مدیران است، افزود: یکی از راههای محقق شدن شعار سال پاسخگویی مدیران است، چرا که بیان تلاشها، فعالیتها و کاستیها موجب اعتماد سازی و در نهایت همدلی و همزبانی میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه رسانهها باید بستر پاسخگویی مسئولان برای مردم را فراهم سازند، اضافه کرد: اقدام خبرگزاری مهر در راستای انتخاب مدیر پاسخگو در استان بوشهر میتواند بستر لازم را برای پاسخگویی هر چه بیشتر مدیران فراهم کند.
اجرای طرح امید اجتماعی در استان
حقیقی از اجرای طرح امید اجتماعی در استان بوشهر خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایجاد شادی، توسعه، توانمند سازی و ارتقای سلامت تدوین شده و با همکاری نهادهای مختلف از جمله ورزش و جوانان، فنی و حرفهای، علوم پزشکی و حفاظت محیط زیست برگزار میشود.
وی در خصوص ارتقای سازمانهای مردم نهاد در روستاها، بیان کرد: اجرای طرح امید و فعال کردن سمنها در روستا موجب توانمند سازی در بین جوانان و زنان روستایی میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: دولت اعتقاد دارد که نباید سازمانهای مردم نهاد را سوری حمایت کرد، بلکه باید به صورت عملی آنها را حمایت کرد.
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