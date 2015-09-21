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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۵۴

یک‌هشتم نهایی جام حذفی؛

پیروزی ذوب‌آهن در زمین گسترش فولاد/ گل‌محمدی به پرسپولیس رسید

پیروزی ذوب‌آهن در زمین گسترش فولاد/ گل‌محمدی به پرسپولیس رسید

تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با برتری در زمین گسترش فولاد تبریز ضمن صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی، حریف تیم فوتبال پرسپولیس در این مرحله از رقابتها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور، عصر امروز دوشنبه تیم‌های فوتبال گسترش فولادتبریز و ذوب‌آهن اصفهان برابر همدیگر به میدان رفتند که این مسابقه با برتری یک بر صفر ذوب‌آهن به پایان رسید.

در این بازی که در ورزشگاه اختصاصی تیم گسترش فولاد برگزار شد، مهدی رجب‌زاده در دقیقه 66 گل برتری تیم ذوب‌آهن را به ثمر رساند تا این تیم اصفهانی به مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابتها صعود کند.

تیم ذوب‌آهن که قهرمان دوره گذشته این مسابقات است، در مرحله بعدی این رقابتها به مصاف پرسپولیس تهران می‌رود.

برنامه مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی به شرح زیر است:
* سپاهان اصفهان - راه‌آهن تهران
* پرسپولیس تهران - ذوب‌آهن اصفهان
* تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران

همچنین برنده بازی نفت تهران با دیانا باقرشهر در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف پدیده مشهد می‌رود که برنده آن مسابقه با برنده بازی استقلال تهران - فولاد خوزستان روبرو خواهد شد.

کد مطلب 2921327

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