ماهانه ۱۶ هزار تن گندم در لرستان مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد بهاروند بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع خود و معارفه سرپرست جدید شرکت غله و خدمات بازرگانی به خلاصه ای از عملکرد هفت ساله خود در این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: ذخیره سازی گندم یکی از کارهای زیربنایی این شرکت بود زیرا تا چند سال پیش لرستان در بحث ذخیره سازی بسیار ضعیف بود.

وی ظرفیت سیلوسازی استان را حدود ۵۶۳ هزار تن دانست و بیان داشت: با این ظرفیت علاوه بر اینکه می توانیم گندم خریداری شده امسال را به طور کامل در این سیلوها ذخیره کنیم حدود ۱۰۰ هزار تن دیگر از ظرفیت آن برای ذخیره ذرت و سویا استفاده می شود.

مدیرعامل سابق شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان اینکه تا قبل از هدفمندی یارانه ها در استان حدود ۲۴ تا ۲۷ هزار تن گندم ماهیانه مصرف می شد، افزود: پس از هدفمندی یارانه ها میزان مصرف ماهیانه گندم در استان به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

بهاروند با اشاره به اینکه با هدفمندی یارانه ها در حال حاضر کارخانجات آرد استان با یک سوم ظرفیت خود مشغول کار هستند، عنوان کرد: مصرف آرد در استان پایین آمده و این امر باعث بروز مشکلاتی برای کارخانجات آرد استان شده است.

وی یادآور شد: با کمک سازمان جهاد کشاورزی استان و تعاون روستایی طی هفت سال گذشته حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و دپو شده است.

بنا براین گزارش، در این مراسم طی حکمی از سوی علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی از زحمات فرشاد بهاروند مدیرعامل سابق شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان تقدیر شد و مهدی ملکی به عنوان سرپرست جدید شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۲ استان لرستان منصوب شد.