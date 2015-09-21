۵۰ برنامه هفته دفاع مقدس در رامسر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد جعفری عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان افزود: صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی، افتتاح پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، برگزاری دعای عرفه، همایش تجلیل از حماسه‌سازان و ایثار گران دفاع مقدس و کلنگ زنی آبگرم معدنی سادات شهر، همچنین نواختن زنگ مقاومت در تبیین زنگی اسلامی ازجمله برنامه‌هایی است که در هفته دفاع مقدس رامسر تدارک دیده‌شده است.

وی اضافه کرد: نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی ازجمله دیگر برنامه‌هایی است که در هفته دفاع مقدس اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه رامسر با اشاره به رشادت‌ها و شهادت‌طلبی مردم ایران در هشت سال دفاع مقدس، تبیین ارزش‌های این هشت سال را برای جوانان و نوجوانان ضروری دانست و اظهار داشت: انتقال فرهنگ دفاع مقدس ابزاری بازدارنده در مقابل هجمه فرهنگی دشمن است.

جعفری بابیان این مطلب که هدف ایادی غرب از بین بردن خودباوری میان جوانان است، افزود: جوانان بایستی دشمن را بشناسند و در مقابل هجمه فرهنگی راه درست را انتخاب کنند.

وی با اشاره به فعالیت استکبار جهانی در جهت از بین بردن سبک زندگی اسلامی در کشورمان، تصریح کرد: عرصه جنگ نرم به‌مراتب سخت‌تر از جنگ نظامی است و تبیین قدرت دفاعی جمهوری اسلامی، حفظ وحدت بین نیروهای مسلح و روحیه استکبارستیزی ازجمله کارهایی است که می‌تواند دشمن را از اهدافش بازدارد.

وی در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: خوشبختانه سپاه رامسر در این زمینه موفق عمل کرده و راه‌اندازی واحدهای تولیدی کوچک مانند پرورش دام و طیور، قارچ، ماهی و غیره، همچنین پرداخت تسهیلات به افرادی که در این زمینه می‌خواهند فعالیت کنند، ازجمله فعالیت سپاه رامسر در عرصه اقتصاد مقاومتی است.

جعفری همچنین با تأکید بر نگاه به داشته‌های کشور و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، راه نجات کشور را در توجه به این مقوله دانست و افزود: با توجه به پتانسیل بالای رامسر درزمینهٔ گردشگری، سپاه رامسر درزمینهٔ ساحل پاک با ایجاد فضایی مفرح همراه با حفظ شعائر اسلامی و حجاب و عفاف توانست به‌صورت مطلوبی عمل کند و در همین راستا نیز در هفته دفاع مقدس کلنگ آبگرم معدنی سادات شهر به زمین زده خواهد شد.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: بسیج توانمندی بسیاری در عرصه اقتصاد مقاومتی داشته و البته رسانه در این زمینه و فرهنگ‌سازی نقش قابل‌توجهی دارد.

فرمانده سپاه رامسر ادامه داد: بسیج سازندگی سپاه رامسر و دانشجویان در قالب اردوهای جهادی در مناطق روستایی و محروم حضور پیداکرده و اقدامات خوبی را انجام دادند.

وی با اشاره به احداث چهار ساختمان پایگاه مقاومت، افزود: این چهار ساختمان در هفته بسیج به بهره داری خواهد رسید.