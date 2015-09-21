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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۳۷

فرمانده سپاه رامسر:

۵۰ برنامه هفته دفاع مقدس در رامسر اجرا می شود

۵۰ برنامه هفته دفاع مقدس در رامسر اجرا می شود

رامسر - فرمانده سپاه ناحیه رامسر از اجرای ۵۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در شهرستان رامسر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد جعفری عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان افزود: صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی، افتتاح پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، برگزاری دعای عرفه، همایش تجلیل از حماسه‌سازان و ایثار گران دفاع مقدس و کلنگ زنی آبگرم معدنی سادات شهر، همچنین نواختن زنگ مقاومت در تبیین زنگی اسلامی ازجمله برنامه‌هایی است که در هفته دفاع مقدس رامسر تدارک دیده‌شده است.

 وی اضافه کرد: نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی ازجمله دیگر برنامه‌هایی است که در هفته دفاع مقدس اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه رامسر با اشاره به رشادت‌ها و شهادت‌طلبی مردم ایران در هشت سال دفاع مقدس، تبیین ارزش‌های این هشت سال را برای جوانان و نوجوانان ضروری دانست و اظهار داشت: انتقال فرهنگ دفاع مقدس ابزاری بازدارنده در مقابل هجمه فرهنگی دشمن است.

جعفری بابیان این مطلب که هدف ایادی غرب از بین بردن خودباوری میان جوانان است، افزود: جوانان بایستی دشمن را بشناسند و در مقابل هجمه فرهنگی راه درست را انتخاب کنند.

وی با اشاره به فعالیت استکبار جهانی در جهت از بین بردن سبک زندگی اسلامی در کشورمان، تصریح کرد: عرصه جنگ نرم به‌مراتب سخت‌تر از جنگ نظامی است و تبیین قدرت دفاعی جمهوری اسلامی، حفظ وحدت بین نیروهای مسلح و روحیه استکبارستیزی ازجمله کارهایی است که می‌تواند دشمن را از اهدافش بازدارد.

وی در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: خوشبختانه سپاه رامسر در این زمینه موفق عمل کرده و راه‌اندازی واحدهای تولیدی کوچک مانند پرورش دام و طیور، قارچ، ماهی و غیره، همچنین پرداخت تسهیلات به افرادی که در این زمینه می‌خواهند فعالیت کنند، ازجمله فعالیت سپاه رامسر در عرصه اقتصاد مقاومتی است.

جعفری همچنین با تأکید بر نگاه به داشته‌های کشور و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، راه نجات کشور را در توجه به این مقوله دانست و افزود: با توجه به پتانسیل بالای رامسر درزمینهٔ گردشگری، سپاه رامسر درزمینهٔ ساحل پاک با ایجاد فضایی مفرح همراه با حفظ شعائر اسلامی و حجاب و عفاف توانست به‌صورت مطلوبی عمل کند و در همین راستا نیز در هفته دفاع مقدس کلنگ آبگرم معدنی سادات شهر به زمین زده خواهد شد.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: بسیج توانمندی بسیاری در عرصه اقتصاد مقاومتی داشته و البته رسانه در این زمینه و فرهنگ‌سازی نقش قابل‌توجهی دارد.

فرمانده سپاه رامسر ادامه داد: بسیج سازندگی سپاه رامسر و دانشجویان در قالب اردوهای جهادی در مناطق روستایی و محروم حضور پیداکرده و اقدامات خوبی را انجام دادند.

وی با اشاره به احداث چهار ساختمان پایگاه مقاومت، افزود: این چهار ساختمان در هفته بسیج به بهره داری خواهد رسید.

کد مطلب 2921337

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