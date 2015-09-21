به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی برابر ملوان در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی در شرایطی از ساعت ۱۷ با صحبتهای کادر فنی آغاز شد که چند سرخپوش در این تمرین شرکت نکردند اما کریم باقری بالاخره در تمرینات این تیم حضور یافت.
حاشیههای این جلسه تمرینی را در زیر میخوانید:
* این جلسه تمرینی از ساعت ۱۷ با صحبتهای ۱۰ دقیقهای کادر فنی آغاز شد و بازیکنان با انجام حرکات کششی به گرم کردن بدنهایشان پرداختند.
* بازیکنانی که در دیدار برابر با ملوان در ترکیب پرسپولیس حضور داشتند، حدود ۳۰ دقیقه دور زمین دویدند و سپس راهی رختکن شدند. سوشا مکانی هم تنها ۵ دقیقه دوید و سپس به رختکن رفت و بازیکنان ذخیره نیز به مرور کارهای تکنیکی پرداختند.
* هادی نوروزی، بابک حاتمی و مهرداد کفشگری نفراتی بودند که با لباس شخصی در مجموعه حاضر شدند و تمرین نکردند. احمد نوراللهی هم به صورت اختصاصی زیر نظر فیزیوتراپ تیم به دویدنهای کوتاه پرداخت و سپس به رختکن رفت تا وزنه بزند.
* وحید حیدریه در مراحل ابتدایی تمرین همراه سایر سرخپوشان به تمرین پرداخت و سپس زیر نظر مربی بدنساز تمرینات اختصاصی و با توپ را انجام داد. امید عالیشاه و فرشاد احمدزاده که با مصدومیت مواجه شده بودند، در تمرین همراه سایر اعضا تمرین کردند.
* در شرایطی که پیش از بازی با ملوان جشن رونمایی از اسپانسر پیراهن جدید پرسپولیس برگزار شد، اما سرخپوشان با همان لباسهای قبلی این کمپانی که تمرین میکردند، به تمریناتشان ادامه دادند و تنها ایمان صادقی و مرتضی قدیمیپور لباسهای جدید بر تن داشتند.
* یک کودک سرطانی امروز روی نیمکت پرسپولیس حضور داشت که میهمان ویژه این جلسه تمرینی محسوب میشد، بازیکنان و اعضای کادر فنی با او به خوش و بش پرداختند.
* پاسکاریهای کوتاه و بلند و شوتزنی به دروازه از جمله کارهایی بود که سرخپوشان در این جلسه تمرینی به آن پرداختند که کریم باقری در این تمرین سرخپوشان را همراهی می کرد.
* حدود ۳۰ هوادار از نزدیک نظارهگر این جلسه تمرینی بودند که اکثر آنها از مدرسه فوتبال پرسپولیس بودند.
* امید عالیشاه در صحنه از تمرین با هم تیمی اش ساق به ساق شد و مسالهای که موجب مصدومیت کوتاه هافبک سرخپوشان شد، عالیشاه پس از دقایقی به زمین برگشت.
* سپهر حیدری در ابتدای تمرین در مجموعه درفشیفر حضور پیدا کرد و پس از حدود ۱۵ دقیقه محل تمرین پرسپولیس را ترک کرد. کریم باقری هنگامی که متوجه حضور همبازی سابقش در محل تمرین شد، به سمت او رفت و خوش و بش گرمی با سپهر حیدری انجام داد.
* محسن بنگر امروز همراه دخترش در محل تمرین حضور پیدا کرد.
* ایگور پانادیچ امروز تمرینات ویژهای را برای مرتضی قدیمیپور و ایمان صادقی در نظر گرفته بود. این مربی در صحنهای از تمرین اختصاصی دروازهبانها به شوتزنی از راه دور به دو دروازهبان پرسپولیس پرداخت و نکته قابل توجه این بود که اکثر ضربات ایگور پانادیچ غیرقابل مهار بود.
* سرخپوشان در قسمت بعدی تمریناتشان به شوتزنی از راه دور به دروازهبانها پرداختند که کریم باقری مانند سایر موارد تمرینی پابهپای سرخپوشان تمرین کرد و اکثر شوتهای او تبدیل به گل شد.
* فوتبال در فضای محدود و در زمان 30 دقیقهای و دویدنهای سرعتی، آیتمهای پایانی تمرین امروز بازیکنان پرسپولیس بود.
* در پایان، نفرات پرسپولیس با بازیکنان مدرسه فوتبالی که در محل تمرین این تیم حضور یافتند، عکس یادگاری انداختند.
نظر شما