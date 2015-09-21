به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز علی‌اصغر فانی در نشست سراسری استانداران در وزارت کشور، اظهارکرد: بدون شک استانداران در این دولت بیشترین همکاری را با وزارت آموزش و پرورش داشته‌اند.

وی افزود: تا روز گذشته در شبکه ثبت‌نام دانش‌آموزان بیش از ۱۲ و نیم میلیون دانش‌آموز ثبت شده بود. پیش‌بینی ما این است که تا آخر مهلت ثبت‌نام، تعداد دانش‌آموزان به ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برسد. آمار ثبت نام نسبت به سال قبل ۴۰۰ هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد؛ ما علت اصلی این افزایش را اطلاع‌رسانی وزارت کشور در فراخوان کودکان لازم‌التعلیم می‌دانیم.

وزیرآموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید ۹۸۰ هزار نیروی آموزش و پرورش در ۱۰۵ هزار مدرسه در ۷۵ منطقه آموزشی به فعالیت می پردازند، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش از بهمن ۹۳ برنامه های سال تحصیلی ۹۴ را کلید زد و در آستانه سال تحصیلی جدید وضعیت مطلوبی در فضای آموزشی کشور حاکم است.

وی خاطرنشان کرد : رئیس جمهور در اول مهر امسال در یکی از مدارس تهران حضور پیدا خواهند کرد و سخنرانی می کند.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: در سال جاری ۱۳۰۰ مدرسه با ۸ هزار کلاس درس و با ظرفیت ۲۵۰ هزار دانش آموز با هزینه بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان تأسیس شده است که ۲۰درصد از این مبلغ را خیرین مدرسه ساز تأمین کرده اند.

وی با اشاره به بررسی آسیب ها و چالش های وزارت آموزش و پرورش و استخراج ۵ راهبرد کلی با توجه به این آسیب ها اظهار کرد: اولین سیاست وزارت آموزش و پرورش ساماندهی و بهسازی منابع انسانی است چرا که ما معتقدیم مهمترین رکن نظام تعلیم و تربیت معلم است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نیروی انسانی در این وزارتخانه به لحاظ جنسیت، تخصص و موقعیت جغرافیایی به درستی توزیع نشده است، بیان کرد: نسبت نیروی انسانی آموزش و پرورش و دانش آموزان تا قبل از دولت نهم ۱۵ به ۱ بود که نسبت مطلوبی بود اما در حال حاضر این نسبت به ۱۱.۵به ۱ رسیده است.

فانی با اشاره به وجود ۲۵۰ هزار نیروی مازاد در آموزش و پرورش گفت: در سال جاری ۳۸ هزار نیروی آموزش و پرورش بازنشسته می شوند و از زمانی که من وزارت آموزش و پرورش را تحویل گرفته ام حتی یک نفر نیرو نیز به این وزارتخانه اضافه نشده است.

وی با بیان اینکه ۹۹درصد اعتبارات آموزش و پرورش پرسنلی است، اظهار کرد: با تعدیل ۲۵۰ هزار نیروی آموزش و پرورش این امکان فراهم می شود که حقوق و مزایای ۷۵۰ هزار نیروی باقی مانده تا ۲۳ درصد افزایش پیدا کند.

فانی به توسعه مشارکت به عنوان یکی از سیاست های مهم آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: درحال حاضر ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیر دولتی مشغول هستند و این در حالی است که تا دو سال پیش تنها ۸.۵ درصد از دانش آموزان در مدارس غیر دولتی تحصیل می کردند.