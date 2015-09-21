همدلی آیت الله خزعلی با امام راحل مثال زدنی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی معلمی عصر دوشنبه در مراسم بزرگداشت آیتالله خزعلی، همزمان با ایام شهادت امام محمدباقر (ع) در مسجد ولیعصر (عج) تنکابن با اشاره به سجایای اخلاقی این عالم ربانی، افزود: رابطه ایشان با امام (ره) باوجوداینکه به لحاظ سنی از امام بزرگتر بودند همواره خاشعانه و با تواضع، همانند رابطه استاد و شاگرد بود و ایشان در حقیقت پیرواقعی و معتقد حقیقی به ولایتفقیه بودند.
وی با اشاره به سابقه فعالیتها و ارتباط مرحوم آیتالله خزعلی با امام راحل (ره)، اظهار داشت: ایشان بارها و به علت سخنرانیهای مکرر علیه رژیم شاهنشاهی به شهرستانهای مختلف تبعید شدند و سابقه ارتباط ایشان و امام (ره) به زمان پس از رحلت آیتالله عظمی بروجردی برمیگردد که امام خمینی (ره) فعالیت سیاسی خود را از آن زمان آغاز کردند.
آیتالله معلمی با اشاره به آیه شریفه قرآن کریم در حفظ عهد وامانت وفاداری به پیمان، مرحوم آیتالله خزعلی را یکی از یاران صادق وفادار امام راحل برشمرد و تأکید کرد: ایشان قبل از وفات خودشان وصیت کردند که روی سنگ مزارشان بنویسند، دوستدار امام خمینی (ره) و علت این وصیت ایشان اعتقاد به ولایتفقیه و پشتیبانی از آن و پیروی از دین مبین اسلام و سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) بوده است.
امامجمعه شهرستان قائمشهر در ادامه بابیان تفاوت بین رهبران سیاسی و دینی در کشورها خاطرنشان کرد: رهبران سیاسی در جوامع مختلف تنها خواستار و پیرو منافع خود و خانواده و دوستانشان هستند ولی رهبران دینی مصالح دین، کشور و مردم را خواستارند و تفاوت امام خمینی (ره) با دیگر رهبران انقلابهای جهان این بود که ایشان با ایجاد حکومت اسلامی و تبیین اصل ولایتفقیه برای رضای خدا و مصلحت اسلام و مردم قیام و جهاد کردند و بدین دلیل تا همیشه تاریخ زنده خواهند بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری دلیل پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی را از برکت امامت ولایت دانست و تصریح کرد: اینکه انقلاب اسلامی ایران مقابل اینهمه مشکلات و در برابر ابرقدرتهای جهان ایستادگی نموده از برکت امامت ولایت بوده و سربازان و جهادگران و شهدای ما هستند که امروز پشتوانه و مایه اقتدار نظام و انقلاب اسلامی هستند.
آیتالله علی معلمی در پایان سخنان خود با اشاره به احادیث و روایاتی از امام پنجم شیعیان و تسلیت شهادات آن امام همام، اطاعت و بندگی و دوری از گناهان را لازمه سعادت و کمال انسان دانست و بر لزوم دوری از خطا و لغزشها تأکید کرد.
حجتالاسلام شاهچراغی، امامجمعه شهرستان تنکابن نیز در این مراسم ضمن تسلیت شهادت امام محمدباقر (ع) و تسلیت وفات آیتالله خزعلی، با اشاره به رشادتها و مجاهدات این عالم گرانقدر، گفت: ایشان بیان شیوایی داشتند و از علمایی بودند که قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره یار و یاور امام راحل بودند و پس از رحلت ایشان نیز همواره در کنار و همراه رهبر معظم انقلاب بودند.
امامجمعه شهرستان تنکابن با تأکید بر لزوم حمایت و پیروی از ولایتفقیه، آیتالله خزعلی را از یاران راستین مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: ایشان همواره خودشان را سرباز مقام معظم رهبری میدانستند و میفرمودند هرکس از ولایتفقیه جدا شود عاقبتبهخیر نخواهد شد و این گفته ایشان به گواه تاریخ به اثبات رسید و همگان دیدند کسانی که سوابق بسیار درخشانی در نظام و انقلاب داشتند، زمانی که از ولایتفقیه جدا شدند چگونه از سفینه و مسیر انقلاب بازمانده و دور افتادند و چه عاقبتی نصیبشان شد.
وی با اشاره لزوم اجرای احکام ولایتفقیه حتی برای مجتهدین جامعالشرایط، تأکید کرد: حکم ولیفقیه نافذ است و لزوم اطاعت از آن بر تمام مسلمین واجب و حتمی است و آیتالله خزعلی ازجمله اشخاصی بودند که در این زمینه برای ما اُسوه و الگوی صحیح رفتاری است.
سید داود شاهچراغی در پایان، وجود آیتالله معلمی بهعنوان نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری را غنیمت و مایه افتخار مردم استان دانست و با اشاره به سجایای اخلاقی ایشان تأکید کرد: ایشان با تمام وجود سرباز مقام معظم رهبری هستند و ما بهعنوان شاگرد از حضور ایشان و مواضع صحیحشان تشکر میکنیم.
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