راه اندازی کانون نویسندگان معلم در آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان اظهار کرد: کانون نویسندگان معلم در آموزش و پرورش راه اندازی شده است و انتشارات مدرسه این معلمان را جذب می کند.

وی افزود: آثار معلمان مولف مورد بررسی قرار می گیرد و اگر تایید شود با توسط انتشارات مدرسه منتشر می شود.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تصریح کرد: برای برخی از نویسندگان معلم کلاس های آموزشی نیز برگزار می کنیم.

وی از تشکیل کارگروه‌هایی در زمینه پژوهش، کار و فناوری و فنی و حرفه‌ای در جهت تدوین برنامه ششم توسعه نیز خبر داد و گفت: در این کارگروه ها علاوه بر توجه به بحث‌های پژوهشی و اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تدوین برنامه ششم توسعه، مباحثی را که در برنامه پنجم توسعه در خصوص سند تحول بنیادین مهم تلقی می شوند بررسی می شود تا دوباره مطرح شود.

حجت الاسلام محمدیان تاکید کرد: باید در تدوین سند تحول بنیادین بازسازی نظام آموزش و پرورش بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین مورد توجه قرار گیرد.