نامه سرگشاده اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی به وزیر علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از روسای پژوهشکده ها و گروه ها، اعضای هیئت علمی، کارشناسان و کارمندان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با نوشتن نامه سرگشاده ای به وزیر علوم، مراتب اعتراض خود به آنچه که خودشان سیاسی کاری نامیده اند، را اعلام کردند.

جناب آقای دکتر فرهادی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

سلام علیکم

به استحضار می رساند پژوهشگاه علوم انسانی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی علوم انسانی جایگاه رفیع و ویژه ­ای در آموزش عالی کشور دارا می باشد اما متاسفانه از دوره ریاست مرحوم دکتر صادق آیینه وند علیرغم خدمات و تلاش علمی آن مرحوم، معدود افرادی که اولویت مسائل سیاسی و جناحی خود را مقدم بر اعتلای علمی پژوهشگاه می دانستند در اطراف ایشان مجتمع شده و مشکلات و مسائل زیادی برای این مرکز معتبر پژوهشی ایجاد نموده‌اند که از مهم ترین آنها می توان به موضع گیری های خاص و طومار نویسی های سیاسی غیرمرتبط با علوم و تحقیقات اشاره نمود، مسائل و جبهه بندی هایی که تا کنون پژوهشگاه از آن برکنار و مصون مانده بود.

متاسفانه گروهی که می‌توان آنان را «باند خاص» نامید به سرکردگی آقای دکتر م. ح (رئیس در سایه) که گویا صلاحیت ایشان در مناصب مدیریتی در دولت فعلی هم مردود شده است، از پژوهشگاه علوم انسانی سر بیرون آورده و سردمدار جریانی شده که به شهرت و حیثیت علمی و بی طرفی پژوهشگاه لطمه جدی وارد نموده است و عجبا که نامبرده و معدود افراد این گروه مهمانان ناخوانده ای هستند که به دفعات نه تنها برای صاحبخانه دردسر ایجاد نموده، بلکه باب سلب اختیار مسئولین مربوطه و عزل و نصب و دخالتهای ناصواب در این محیط علمی را مفتوح داشته اند.

مسلم است که ادامه این وضعیت نه تنها با سیاستهای علمی اعلام شده وزارت علوم و شخص وزیر مبنی بر رعایت نمودن خط قرمزهای نظام مطابقت ندارد، بلکه ضمن وارد نمودن لطمه جدی به شان تحقیقاتی پژوهشگاه، منافی صبر و متانت علمی اساتید، کارشناسان و کارمندان محترم این مجموعه خواهد بود.

با این وصف و با توجه به حساسیت و تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتقا، اعتلاء و تحول علوم انسانی و سیاستهای اعلام شده دولت یازدهم مبنی بر حفظ کرامت محیط های علمی، از جنابعالی تقاضامندیم ضمن توجه ویژه به پژوهشگاه علوم انسانی نسبت به حل مسائل و مشکلات و دخالتهای خارج از این نهاد بزرگ پژوهشی اقدام لازم را مبذول بفرمایید و با نصب مدیریت غیرجناحی و معتبر علمی «امید دوباره» و «تدبیر» را به پژوهشگاه بازگردانید.

با تشکر

جمعی از روسای پژوهشکده ها و گروه ها، اعضای هیئت علمی، کارشناسان و کارمندان پژوهشگاه علوم انسانی