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۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۲۸

ظهر امروز :

دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مركز در مقابل دانشكده فني اين دانشگاه تجمع كردند

دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مركز در مقابل دانشكده فني اين دانشگاه تجمع كردند

دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران مركز ظهر امروز در مقابل دانشكده فني اين دانشگاه تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، ظهر امروز در حدود 70 نفر از دانشجويان دانشكده فني دانشگاه آزاد واحد تهران مركز به دليل عمل نكردن دانشگاه به تعهد خود در زمينه احداث يك ساختمان جديد و تجميع تمامي دانشكده هاي اين دانشگاه تجمع كردند.

دانشجويان اين دانشگاه به دليل پراكنده بودن دانشكده هاي فني بايد برخي واحدهاي خود را در ساختمان هاي مختلف كه در سطح شهر پراكنده است بگذرانند و به دليل مشكلات در پراكندگي ساختمان ها با مشكلات آموزشي نيز مواجه هستند.

دانشجويان تجمع كننده همچنين اعتراضاتي را در زمينه كمبود امكانات موجود در دانشكده هاي فني دانشگاه داشته و عنوان كرده اند امكانات اين دانشكده علي رغم اخذ شهريه بالا از دانشجويان، بسيار پايين است. 

به گزارش "مهر"، در حال حاضر نمايندگان دانشجويان مذاكراتي را با رئيس دانشكده فني دانشگاه آزاد واحد تهران مركز انجام مي دهند.

کد مطلب 292137

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