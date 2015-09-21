پاسخگویی مسئولان در برابر مردم نشانه همدلی و همزبانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین رزمجو عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان عسلویه با تاکید بر مفاهیم بلند انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی خاطر نشان کرد: این مفاهیم در قالب نظام اسلامی معنی و مفهوم می گیرد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر ادامه داد: اساس ساختار جامعه اسلامی توجه به آزادی‌های فردی و اجتماعی براساس احترام است.

رزمجو افزود: این که مسئولان جامعه در برابر مردم پاسخگو باشند و در برابر عملکرد خود احساس مسئولیت کنند ترجمه دقیق همدلی و هم زبانی است.

وی با تشریح برنامه‌ریزی صورت گرفته برای نقش جوانان در زمینه‌های مختلف، تصریح کرد: یکی از مسیرهایی که می توان نقش پر رنگ مردم در جامعه احساس کرد، تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح استان و سپردن امور به دست آنان است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر اضافه کرد: نگاه مثبت دولت تدبیر و امید به مسائل فرهنگی و اجتماعی با رویکرد محلی و منطقه‌ای است تا فرهنگ‌سازی و ارزش‌آفرینی نهادینه شود.