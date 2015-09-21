به گزارش خبرنگار مهر، مدیر تیم های فوتبال شهرداری اردبیل عصر دوشنبه در این همایش با اشاره به توجه این باشگاه به تیم های رده پایه و تربیت بازیکنان گفت: شهرداری در این زمینه به دنبال ایجاد آکادمی فوتبال است.

شهرام علیپور با بیان اینکه تاکنون در سطح کشور تنها پنج آکادمی فوتبال از سوی باشگاه های بزرگ ایجاد شده است، تاکید کرد: باشگاه شهرداری توانایی خود را در این زمینه با توجه به بازیکن سازی مطلوب در سال های اخیر نشان داده است.

وی دستیابی به آکادمی فوتبال را مسیری برای تبدیل به باشگاه حرفه ای و توسعه فوتبال در بین رده های پایه عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری این همایش نیز در همین راستا و به منظور تسریع در ایجاد آکادمی فوتبال شهرداری اردبیل است.

مدیر تیم های فوتبال شهرداری اردبیل ارتباط تنگاتنگ بین اولیاء، مربیان و باشگاه را از ملزومات این هدف بزرگ خواند و متذکر شد: برای این منظور برنامه ریزی مدونی تدوین شده که امیدواریم با اجرای آن بخشی از مشکلات موجود را رفع کنیم.

وی با اشاره به محوریت های این همایش تصریح کرد: در قالب همایش اولیاء و مربیان تیم‌های پایه فوتبال سعی می کنیم که در خصوص تیم های پایه شهرداری در مسابقات و لیگ های کشوری هم اندیشی بین اولیاء و مربیان و باشگاه صورت گیرد.

علیپور با اشاره به فعالیت و حضور تمام تیم های رده سنی پایه این تیم در لیگ کشوری ادامه داد: هم اکنون به غیر از تیم نونهالان شهرداری اردبیل که در لیگ برتر کشور بازی می کند، سایر رده ها نیز در لیگ دسته یک کشور حضور دارد.

وی این مهم را حاصل نگاه حرفه ای باشگاه به رده پایه فوتبال در اردبیل عنوان کرد و بیان داشت: در این زمینه باشگاه تاکنون سرمایه گذاری موفقی داشته که نتیجه آن تا چند سال آینده مشخص خواهد شد.

مدیر باشگاه شهرداری اردبیل همچنین ارائه گزارش های متعدد به باشگاه در خصوص نحوه تمرین، ارتقاء فعالیت های تمرینی، کیفی بخشی مربیان فوتبال در تربیت بازیکنان رده پایه و... را از دیگر اهداف این همایش برشمرد.