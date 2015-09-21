به گزارش خبرنگار مهر، بابک پورپناهی عصر دوشنبه در اولین همایش اولیاء و مربیان تیم‌های پایه فوتبال شهرداری اردبیل افزود: امروز در تمام دنیا از ورزش بویژه فوتبال به عنوان ایجاد شور و نشاط و ارتقا مولفه های فرهنگی و اجتماعی بهره گرفته می شود.

وی با بیان اینکه همین کارکرد باعث شده که جامعه به سوی شاخص های سلامت و نشاط سوق داده شود، متذکر شد: در این راستا ایجاد شور و نشاط از مهمترین وظایف فرهنگی و اجتماعی شهرداری بوده، چنانچه سازمان فرهنگی ورزشی در این حوزه ورود کرده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل در این خصوص با اشاره به حضور تیم فوتبال شهرداری در لیگ دسته یک کشور تاکید کرد که با صعود این تیم در سال قبل به عینه شور و نشاط اجتماعی چشمگیری را در جامعه اردبیل شاهد هستیم که این روند امسال پررنگ تر نیز شده است.

وی با بیان اینکه باید از این ظرفیت در راستای هدایت نوجوانان و جوانان به بحث ورزش و نشاط اجتماعی بهره گرفته شود، ادامه داد: شهرداری اردبیل علاوه بر این با ورود به بحث تربیت و شکوفایی بازیکنان پایه نقش خود را در این زمینه بخوبی اجرا می کند.

پورپناهی با تبیین وضعیت فعلی فوتبال اردبیل بویژه در زمینه تیم های پایه، شهرداری اردبیل را تنها تیم فعال حرفه ای در این خصوص دانست و یادآور شد: ما به دنبال ایجاد آکادمی دائمی فوتبال هستیم تا ضمن پرورش نسل های جدید از فوتبالیست های نوجوان، شور و نشاط را از طریق آنها به خانواده ها ببریم.

باشگاه شهرداری در پی تربیت فوتبالیست‌های آینده است

مدیر فنی تیم های پایه شهرداری اردبیل نیز در این همایش با اشاره به اهمیت کنونی تربیت نوجوانان و جوانان در تیم های پایه باشگاه ها ادامه داد: بنابراین امروز باشگاه شهرداری به دنبال هدفمند کردن تربیت فوتبالیست های آینده است.

مرسل وقری با بیان اینکه تلاش می شود تربیت این فوتبالیست ها از حالت تفریح و فصلی خارج شود، عنوان کرد: پیش از این مدرسه فوتبال شهرداری به صورت فصلی دایر و تربیت کودکان در فصول دیگر قطع می شد، اما مصمم هستیم با ایجاد مدرسه دائمی و نیز آکادمی فوتبال شهرداری به صورت مستمر در این زمینه فعالیت کنیم.

وی این مهم را علاوه بر بحث های تربیتی و اجتماعی برای آینده فوتبال اردبیل بویژه تیم فوتبال شهرداری اردبیل موثر دانست و بیان داشت: بی شک در آینده نمی توان با هزینه های گزاف و یا با هزینه های فعلی بازیکن جذب کرد، اما وقتی سرمایه گذاری مطلوب در این زمینه انجام شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

مدیر فنی تیم های پایه شهرداری اردبیل با اشاره به دغدغه تیم بزرگسالان تیم شهرداری اردبیل در بهره گیری یا عدم بهره گیری از بازیکنان بومی افزود: تا به حال تربیت بازیکنان مقطعی بوده، بنابراین رد رده های جوانان و امیدها ریشه بازیکنان کار شده بومی قطع می شد.

وی با بیان اینکه براساس برناه ریزی فعلی باشگاه شهرداری، بازیکنان پایه در طول سال های آینده شکوفا و به مدارج و تیم های بزرگسال اضافه خواهد شد، تصریح کرد: در این صورت است که آینده فوتبال اردبیل تضمین خواهد شد.