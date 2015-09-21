سخنرانی مشترک اولاند و مرکل در پارلمان اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برای اولین بار از سال ۱۹۸۹ «فرانسوا اولاند» و «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان قرار است مشترکاً هفتم اکتبر سال جاری در پارلمان اروپا در استراسبورگ سخنرانی کنند.

«مارتین شولتز» رئیس پارلمان اروپا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: این اولین باری است که از سال ۱۹۸۹ تا کنون سران دو کشور به صورت مشترک با یکدیگر سخنرانی می کنند. این رخ داد تاریخی به دلیل تحولات تاریخی کنونی است. اتحادیه اروپا اکنون با بدترین چالش ها به ویژه در مورد مهاجران مواجه شده است که نیازمند تعهدات قدرتمندی از سوی سران کشورهای عضو است.

شولتز ادامه داد: این اقدام نشانه مهی است مبنی بر اینکه تعهدات لازم در حضور نمایندگان اروپایی که از طرق دموکراتیک انتخاب شده اند، برعهده گرفته شود.

آخرین باری که رهبران آلمان و فرانسه باهم در پارلمان اروپا سخنرانی کرده بودند به سال ۱۹۸۹ یعنی ۲۶ سال پیش باز می گردد که «فرانسوا میتران» و «هلموت کهل» با یکدیگر و به طور مشترک سخنرانی کردند.

در این راستا، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه نیز سه شنبه ۱۷ شهریور ماه در دیدار با «کریستالینا جورجیوا» نایب رئیس کمیسیون اروپا از نحوه برخورد اروپا با بحران ایجاد شده برای مهاجران انتقاد کرد و اشاره داشت که این اتحادیه به دلیل اینکه مسؤل ایجاد درگیری ها و به وجود آمدن بحران کنونی است، باید مسؤلیت آن را بر عهده بگیرد.

لاوروف ادامه داد: عدالت حکم می کند که کشورهای مسبب درگیری و ایجاد مهاجران کنونی، نه تنها مسئولیت آن را بر عهده بگیرند، بلکه باید کمک های انسانی بیشتری را نیز به این افراد تقدیم نمایند.