به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شركت نفت و گاز پارس، حمیدرضا مسعودی با بیان اینكه عملیات ساخت سكوی ۱۹C این پروژه پایان یافته است اظهار کرد: این سكو تا اواخر مهرماه جاری از یارد خرمشهر بارگیری و پس از انتقال در موقعیت دریایی بخش C فاز ۱۹ نصب خواهد شد.

وی افزود: با راه‌اندازی این سكو امكان دریافت و انتقال گاز تولیدی سكوی SPD۲ این پروژه به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مكعب فراهم خواهد شد تا پیش از فصل زمستان و افزایش تقاضای فصلی در اختیار شبكه سراسری مصارف داخلی قرار گیرد.

مجری این طرح توسعه، ظرفیت سكوی C فاز ۱۹ را یك میلیارد فوت مكعب در روز دانست و یادآور شد: این سكو علاوه بر تولید و انتقال ۵۰۰ میلیون فوت مكعبی گاز بخش مخزنی خود، منابع گازی استخراج شده از سكوی SPD۲ را جهت شیرین سازی به پالایشگاه خشكی این فاز منتقل خواهد كرد.

طرح توسعه فاز ۱۹ در شمار طرح‌های اولویت دوم توسعه پروژه‌های پارس جنوبی است كه با اتمام مراحل حفاری چاه‌های دریایی آن، تولید نهایی از این پروژه تا سال آینده انجام خواهد گرفت.

آغاز فعالیت رادیو نفت خارگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت پایانه های نفتی ایران، با ابتکار روابط عمومی شرکت پایانه های نفتی ایران و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس برنامه رادیو نفت خارگ با پیام معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از شبکه استانی صدای بوشهر روی آنتن می رود.

رئیس روابط عمومی شرکت پایانه های نفتی ایران با بیان این مطلب افزود: شرکت پایانه های نفتی ایران با درک اهمیت پیوند میان صنعت و مردم در برنامه ریزی های توسعه ای، رادیو را به عنوان یک رسانه برتر در این زمینه برگزید و با هماهنگی های انجام شده با شبکه استانی صدای بوشهر این برنامه با عنوان رادیو نفت خارگ هر سه‌شنبه به مدت ۳۰ دقیقه از ساعت ۱۱ از این شبکه به روی آنتن خواهد رفت.

مجتبی عوض زاده افزود: آشنایی با جزیره خارگ، معرفی شرکت پایانه های نفتی ایران و خدمات ارائه شده توسط این شرکت به مردم و محیط های پیرامونی، گفت و گو با شهروندان و کارکنان صنعت نفت و اطلاع‌رسانی دستاوردها و موفقیت ها در قطب صادرات نفت ایران از بخش‌های این برنامه است.