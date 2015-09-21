به گزارش خبرنگار مهر، فریدون زندی پس از پیروزی تیم فوتبال استقلال تهران برابر نفت در دیدار معوقه از هفته پنجم لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: استقلالی‎ها اول فصل با من صحبت کرده بودند اما وعده‎ها محقق نشد و در نتیجه من نتوانستیم به این تیم بیایم.

وی در خصوص بازی اظهار کرد: بازی خیلی خوبی بود. استقلال در نیمه دوم فشار آورد و دو گل به ثمر رساند اما پس از آن نفت موفق شد یک گل به ثمر برساند و بازی متعادل شد.

«آیا سفر شما به آلمان ارتباطی به حضور در کلاس‎های مربیگری دارد؟» زندی در پاسخ به این پرسش گفت: نه؛ من یکی از خانه‌هایم در آلمان است و حضورم در این کشور به مورد خاصی مربوط نمی‌شود اما در آینده ممکن است، هر اتفاقی بیفتد.