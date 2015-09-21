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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۵۳

فریدون زندی:

استقلالی‎ها با من صحبت کردند اما وعده‎ها عملی نشد

استقلالی‎ها با من صحبت کردند اما وعده‎ها عملی نشد

هافبک پیشین تیم فوتبال استقلال گفت برای بازگشت به این تیم با وی صحبت شده بود اما وعده‌ها عملی نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون زندی پس از پیروزی تیم فوتبال استقلال تهران برابر نفت در دیدار معوقه از هفته پنجم لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: استقلالی‎ها اول فصل با من صحبت کرده بودند اما وعده‎ها محقق نشد و در نتیجه من نتوانستیم به این تیم بیایم.

وی در خصوص بازی اظهار کرد: بازی خیلی خوبی بود. استقلال در نیمه دوم فشار آورد و دو گل به ثمر رساند اما پس از آن نفت موفق شد یک گل به ثمر برساند و بازی متعادل شد.

«آیا سفر شما به آلمان ارتباطی به حضور در کلاس‎های مربیگری دارد؟» زندی در پاسخ به این پرسش گفت: نه؛ من یکی از خانه‌هایم در آلمان است و حضورم در این کشور به مورد خاصی مربوط نمی‌شود اما در آینده ممکن است، هر اتفاقی بیفتد. 

کد مطلب 2921393

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