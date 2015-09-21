۱۰ کشته و ۳۲ زخمی بر اثر وقوع انفجار در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، یک خودرو بمب گذاری شده ساعاتی قبل در منطقه ای واقع در شرق بغداد پایتخت عراق منفجر شد.

بر اساس این گزارش، به دنبال وقوع این انفجار ۱۰ نفر کشته و ۳۲ تَن دیگر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که به دلیل شدید بودن این انفجار احتمال افزایش شمار قربانیان آن وجود دارد.

از سوی دیگر، پیشتر نیز یکی از اعضای شورای استانداری الانبار درباره آخرین تحولات امنیتی شهر الرمادی در استان الانبار سخن گفته بود.

«علی داود» عضو شورای استانداری الانبار در سخنانی از هلاکت ۲۰ نفر از سرکرده های گروه تروریستی داعش در حملات جنگنده های عراقی به مواضع این گروه در شرق الرمادی خبر داده بود.

وی در این خصوص گفته بود: حمله جنگنده های ارتش عراق به مرکز وابسته به این گروه تروریستی در منطقه «الخالدیه» درست در زمانی صورت گرفت که سرکرده های داعش در آن مرکز تجمع کرده بودند.

عضو شورای استانداری الانبار درباره علت تجمع سرکرده های داعش در منطقه الخالدیه نیز تصریح کرده بود: این افراد به منظور برنامه ریزی برای آغاز عملیاتی بزرگ در این منطقه گرد هم آمده بودند.