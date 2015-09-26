مدیر کل منابع طبیعی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهر نگرانی از روند بیابانی شدن این استان گفت: طی چند سال گذشته فارس وارد دوره خشکسالی و تغییر اقلیم شده و پدیده بیابان زایی در این استان افزایش یافته است.

مهرزاد بوستانی با بیان اینکه لکه های بیابانی در مرزهای استان فارس با استانهای دیگر بیشتر قابل ملاحظه است، ادامه داد: به عنوان نمونه بادامکهای مرز بین شهرستان نی ریز در استان فارس و استان یزد خشک شده که این امر نشان دهنده پدیده بیابان زایی است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در ۱۸ شهرستان استان فارس جلوه هایی از بیابانی شدن و یا لکه های بیابانی دیده شده که این وضعیت نگران کننده است.

مدیر کل منابع طبیعی فارس تاکید کرد: ۱۱ میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی در استان فارس وضعیت بیابانی و یا تبدیل به بیابانی شدن را دارند که این رقم طی چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به گوشه ای از اقدامات این اداره کل برای مهار پدیده بیابان زایی در سطح استان فارس اظهار داشت: یکسری اقدامات اساسی از جمله بوته کاری، نهال کاری و... به منظور جلوگیری از ادامه این روند انجام شده و حوضچه هایی برای نگهداری آب نیز ایجاد شده است.

بوستانی در خصوص دیگر برنامه ها برای جلوگیری از افزایش این روند گفت: طرح ترسیب کربن در دو شهرستان نورآباد ممسنی و علامرودشت لامرد از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح در ۷۵ هزار هکتار ار عرصه های منابع طبیعی نوراباد انجام و اعتبارات خوبی نیز در نظر گرفته شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس با اشاره به نمایان شدن جلوه های بیابانی در این استان افزود: جلوه های بیابانی بدین معناست که خود منطقه از نظر اقلیمی بیابانی نیست اما به دلایل مختلف بیابان در این مناطق پیشروی کرده و جلوه هایی از بیابان پدید آمده است.

اختصاص چهار میلیارد تومان برای آبخیزداری فارس

بوستانی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون اعتبارات سفر ریاست جمهوری به این استان گفت: چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای طرحهای آبخیزداری این استان اختصاص یافته که به صورت جدی این موضوع پیگیری تا هرچه سریعتر این اعتبارات پرداخت شود.

وی افزود: در سفر ریاست جمهوری ۱۰۰ میلیارد تومان به حوزه منابع طبیعی استان فارس تخصیص یافت که با پرداخت آن مشکلات زیادی که وجود دارد رفع می شود.