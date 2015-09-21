استقلال از بازی آینده به احتمال فراوان اسپانسر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری در پایان بازی استقلال - نفت که با برتری دو بر یک آبی پوشان به اتمام رسید، گفت: استقلال نیمه دوم بازی بهتری را به نمایش گذاشت و توانست مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذارد. امیدوارم این روند پیروزی ادامه داشته باشد تا ما بتوانیم صدر جدول را حفظ کنیم.

وی در رابطه با اسپانسر گفت: تا به امروز طبق قراردادی که با اسپانسر قبلی داشتیم نمی توانستیم اسپانسر جدیدی جذب کنیم اما از بازی آتی به احتمال فراوان اسپانسر خواهیم داشت.

معاون باشگاه استقلال در ادامه در رابطه با چک های برگشتی افزود: بلافاصله پس از اینکه این چک ها با مشکل رو به رو شد ما 50 درصد از مبلغ آن را پرداخت کردیم و در آینده نزدیک مابقی آن را نیز پرداخت خواهیم کرد.