به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند در خصوص بازی نکردنش مقابل استقلال، با بیان این مطلب گفت: بازی بسیار خوبی هر دو تیم ارائه کردند و فکر می‌کنم نیمه دوم آن بسیار جذاب و دیدنی بود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا از ترکیب خارج شده است، اظهار کرد: این نظر سرمربی بوده است و من به آن احترام می گذارم.

دروازه‌بان تیم فوتبال نفت تهران همچنین تاکید کرد: قبل از شروع دیدار از من خواسته شد تا با دروازه‌بان به زمین رفته و گرم کنم اما من به خاطر مشکل روحی که داشتم، از آنان اجازه خواستم همراه تیم به زمین نرویم. همین مسئله باعث شد که علیرضا منصوریان از من دلخور شود و من را از لیست ۱۸ نفره خارج کند.

وی افزود: شاید یکی از دلایلی که سبب شده تا شرایط خوبی روحی نداشته باشم مشکل خانوادگی من است اما در خصوص اینکه بازی نکردم باید بگویم سال گذشته هم بارها چنین اتفاقی برایم افتاد و هیچ مشکلی بین من و منصوریان پیش نیامد.

بیرانوند در پایان گفت: ما بازیکن تیم نفت هستیم و هر آنچه که سرمربی از ما می‌خواهد باید با جان و دل اجرا کنیم.