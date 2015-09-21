به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از پیروزی تیمش برابر نفت تهران در دیدار معوقه از هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نیمه نخست بازی نفس گیری بود و اکثر دقایق، بازی در میانه میدان در جریان بود اما در نیمه دوم با صحبت‌هایی که انجام دادیم و آنالیز خوب تیم حریف، توانستیم به گل‌های برتری و در نهایت پیروزی در این مسابقه دست یابیم.

وی ادامه داد: متاسفم بعد از گل دوم بازیکنان استقلال عقب کشیدند، البته در فوتبال این مساله طبیعی است که بازیکنان احساسی شوند، اتفاقی که باعث فرصت دادن به حریف شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: به تیم نفت هم تبریک می‌گویم که خیلی خوب دویدند و این باخت چیزی از ارزش‌های تیم نفت تهران و خود علیرضا منصوریان کم نمی‌کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما پرو پیچ را به میدان فرستادیم که خط هجومی خود را قدرتمند کرده و بتوانیم از ضربات ایستگاهی و قدرت سر زنی‌اش استفاده کنیم اما از عملکردش راضی نیستم. اگر در حمله بودیم، می‌توانستیم موفق‌تر باشیم.

مظلومی در مورد عملکرد داور بازی هم اظهار کرد: گاهی اوقات در کنار زمین اشتباهاتی رخ می‌دهد. هرچند من تنها روی یک ضربه کرنر و تمارض بازیکن حریف اعتراض داشتم اما داور عملکرد خوبی داشت. بنده به عملکرد داور اعتراض نمی‌کنم و اگر هم به موضوعی اشاره کرده‌ام، از آنها عذر می‌خواهم.

وی در مورد آخرین وضعیت ریوالدو با باشگاه استقلال و دلایل استفاده نکردن از آرش برهانی و یعقوب کریمی تاکید کرد: ریوالدو فعلا تمرینات را انجام می‌دهد اما از نظر بدنی از سایر نفرات تیم عقب‌تر است. به هرحال کمیته انضباطی این بازیکن فردا برگزار می‌شود. درصورتی که این بازیکن به آمادکگی کامل برسد و در صورت نیاز از این بازیکن استفاده خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد وضعیت برهانی و کریمی هم اینگونه توضیح داد: آرش بازیکن خیلی بزرگی است که حضورش به تیم ما کمک می‌کند اما امروز به او نیاز نداشتیم. در مورد یعقوب کریمی هم باید بگویم این بازیکن از دیدار گذشته آسیب دیدگی داشت و تمریناتش را از روز گذشته آغاز کرد، هرچند می‌توانست به تیم ما در این بازی کمک کند.