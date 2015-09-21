اعتصابی در کار نبوده است/ برای منصوریان آرزوی موفقیت دارم

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده در پایان دیدار تیم‎های استقلال - نفت تهران به خبرنگاران گفت: بازی خوبی بود اما دشوار بود. تیم نفت تیم پرمهره و خوبی است و مربی خوبی هم دارد. ما دو فصل پشت سر هم به این تیم باخته بودیم و برای همین در این بازی استرس داشتیم. البته با گفته‎های کادر فنی توانستیم بازی را ببریم.

عمران زاده در خصوص چک‎هایی که بازیکنان استقلال گرفته‎اند، گفت: من که چکی نگرفته ام اما بازیکنان دیگر می گویند 50 درصد پولشان را گرفته اند. ما هفت سال اینجا هستیم و به خاطر هواداران بازی می کنیم. باید بگویم هیچ اعتصابی در کار نبوده است. در واقع من در هفت سال گذشته هیچ اعتصابی ندیده ام.

وی افزود: استقلال مشکل مالی ندارد و بازیکنان، خوب پول گرفته اند فقط ما بازیکنان سابق مشکل طلبهای گذشته را داریم.

عمران زاده در پایان در خصوص علیرضا منصوریان، سرمربی نفت، گفت: علی آقا اسطوره باشگاه ماست و ناراحتم از اینکه تیمش نتیجه نگرفته است. نفت کادر فنی خوبی دارد و امیدوارم در بازی های آینده موفق شود و به رده های بالای جدول بیاید.