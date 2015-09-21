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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۲۱:۲۸

حنیف عمران زاده:

اعتصابی در کار نبوده است/ برای منصوریان آرزوی موفقیت دارم

اعتصابی در کار نبوده است/ برای منصوریان آرزوی موفقیت دارم

مدافع کهنه کار تیم فوتبال استقلال خبر اعتصاب بازیکنان استقلال به خاطر مسائل مالی را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده در پایان دیدار تیم‎های استقلال - نفت تهران به خبرنگاران گفت: بازی خوبی بود اما دشوار بود. تیم نفت تیم پرمهره و خوبی است و مربی خوبی هم دارد. ما دو فصل پشت سر هم به این تیم باخته بودیم و برای همین در این بازی استرس داشتیم. البته با گفته‎های کادر فنی توانستیم بازی را ببریم.

عمران زاده در خصوص چک‎هایی که بازیکنان استقلال گرفته‎اند، گفت: من که چکی نگرفته ام اما بازیکنان دیگر می گویند 50 درصد پولشان را گرفته اند. ما هفت سال اینجا هستیم و به خاطر هواداران بازی می کنیم. باید بگویم هیچ اعتصابی در کار نبوده است. در واقع من در هفت سال گذشته هیچ اعتصابی ندیده ام.

وی افزود: استقلال مشکل مالی ندارد و بازیکنان، خوب پول گرفته اند فقط ما بازیکنان سابق مشکل طلبهای گذشته را داریم.

عمران زاده در پایان در خصوص علیرضا منصوریان، سرمربی نفت، گفت: علی آقا اسطوره باشگاه ماست و ناراحتم از اینکه تیمش نتیجه نگرفته است. نفت کادر فنی خوبی دارد و امیدوارم در بازی های آینده موفق شود و به رده های بالای جدول بیاید.   

کد مطلب 2921418

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