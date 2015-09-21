به گزارش خبرنگار مهر، وحید حمدینژاد پس از شکست تیمش مقابل استقلال تهران با بیان این مطلب افزود: هر دو تیم ارائهگر یک بازی زیبا بودند. نیمه اول متعادل بود و دو تیم موقعیتهایی داشتند که نتوانستند از آن استفاده کنند اما نیمه دوم داور به راحتی از یک پنالتی ما گذشت و به سادگی بیشتر، یک پنالتی مشکوک را برای استقلال گرفت.
وی افزود: داور تمام سوتهای 50 - 50 را به سود استقلال گرفت، در حالیکه میتوانست عدالت بیشتری از خود نشان دهد.
بازیکن تیم فوتبال نفت تهران ادامه داد: میدانم چرا برخی داوران بیشتر به سود تیمهای استقلال و پرسپولیس سوت میزنند زیرا سایر تیمها به دلیل نداشتن تماشاگر از همه چیز باید محروم باشند. ما امروز بازی خوبی از خود ارائه کردیم اما متاسفانه قضاوت بد داور باعث شد تا سه امتیاز این دیدار را از دست بدهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تمام دیوارهای خود را همانند نیمه دوم بازی با استقلال برگزار نمیکنید؟، یادآور شد: با نظر شما موافق نیستیم زیرا ما همیشه بازیهای خوبی از خود ارائه میدهیم اما متاسفانه بدشانس هستیم.
حمدینژاد در پایان گفت: 5 هفته است بدشانسی گریبان تیم نفت را گرفته است و امیدوارم با وحدت و همدلی که در تیم وجود دارد، در هفتههای آینده، نتایج قابل قبولی کسب کنیم.
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