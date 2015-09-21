به گزارش خبرنگار مهر، میلاد شخی فخرالدینی پس از پیروزی دو بر یک مقابل نفت تهران با بیان این مطلب افزود: بازی دلچسب و تماشاگرپسندی بود هر دو تیم در نیمه دوم یک بازی هجومی و جذاب را از خود ارائه دادند و ما توانستیم دو بر یک تیم نفت را شکست دهیم.

وی تصریح کرد: نباید از بازی خوب نفت در نیمه دوم به سادگی بگذریم، آنها پس از گل دوم ما فشار زیادی روی دروازه ما آوردند و موقعیت‌های خوبی را برای گلزنی خلق کردند که بازیکنان ما با جان و دل، آنها را دفع کرده و توانستیم دو بر یک پیروز شویم.

هافبک تیم استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات مالی استقلال حل می شود یا خیر؟، تاکید کرد: مشکلات در تیم ما همیشه پابرجا است. باشگاه سه ماه پیش به ما چک ۲۷ شهریورماه را داد که متاسفانه در روز مقرر پاس نشد و بخشی از آن مبلغ را به ما پرداخت کردند و هنوز بخش دیگر آن باقی مانده است.

فخر الدینی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات مالی باعث خواهد شد، بازیکنان استقلال اعتصاب کنند؟، گفت: در استقلال بازیکناش هیچ وقت چنین کاری را نخواهند کرد و ارزش پیراهن بیشتر از پول است.