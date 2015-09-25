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۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۳۷

بازیکن تراکتورسازی:

ناراحتی ام به خاطر نتیجه نگرفتن تیم بود

ناراحتی ام به خاطر نتیجه نگرفتن تیم بود

بازیکن تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: ناراحتی ام بعد از تعویض به خاطر نتیجه نگرفتن تیم بود و دلیل دیگری نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین ثاقبی بعد از تعویضش در دیدار عصر امروز جمعه برابر پرسپولیس بدون آنکه به سرمربی تیم دست بدهد و روی نیمکت بنشیند راهی رختکن شد. زمانی که او در راه رسیدن به رختکن بود از سوی هواداران اشیایی هم به سمتش پرتاب شد.

ثاقبی در پایان این دیدار ناراحتی اش به خاطر تعویض را رد کرد و گفت: به خاطر اینکه تیم نتیجه نگرفته بود من ناراحت بودم و دلیل دیگری نداشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نگران برخورد آینده به خاطر این رفتار نیستید گفت: هر چه صلاح باشد رخ می دهد. توکل من هم به خداست.

کد مطلب 2921432

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