سرمربی تیم ملی کرواسی انتخاب شد/ خبری از برانکو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال کرواسی بعد از نتایج ضعیف «نیکو کواچ» سرمربی پیشین خود، او را از این سمت برکنار کرد و چند هفته‌ای به دنبال جانشین او بود. در حالی که در روزهای گذشته صحبت از حضور برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در تیم ملی کرواسی هم مطرح بود، اما در نهایت «آنته کاسیچ» با فدراسیون کرواسی به توافق رسید و قرارداد سه ساله‌ای را با این فدراسیون امضا کرد.

کاسیچ ۶۱ ساله سابقه حضور در تیمهای لوکوموتیو و دینامو زاگرب را هم دارد. وی همچنین از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ در تیم لیبی دستیار سرمربی بوده است.

با انتخاب کاسیچ، خیال باشگاه پرسپولیس و هواداران این تیم هم بابت حضور برانکو در کرواسی راحت شد و این مربی می‌تواند به کارش در این تیم ایرانی ادامه بدهد.