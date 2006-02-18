10 هزار نفر از مناطق عملياتي كشور بازديد مي كنند

مسئول فرهنگي پرورشي منطقه مقاومت بسيج استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج اظهار داشت: اعزام دانش آموزان ، دانشجويان و بسيجيان كشور از نيمه بهمن ماه سال جاري آغاز شده و همزمان با آزادي سازي خرمشهر در خرداد سال آينده به پايان خواهد رسيد.

سرهنگ پاسدار علي فيروزگاه افزود: تاكنون حدود هزار نفر به مناطق جنگي اعزام شده اند و در جنوب از مناطق اروند ، شلمچه، هويزه، طلائيه ، دهلاويه ، چزابه و شوش و در غرب كشور از مناطق سومار ، دهلران ، مهران ، پاوه و جوانرود بازديد كرده اند.

وي ، نتيجه مثبت نظر سنجي از بازديدكنندگان در دفتر مطالعات و برنامه ريزي كشور را ، علت اصلي تثبيت اعزام علاقمندان و طرح اردوي راهيان نور دانست و خاطر نشان كرد: از سوي نهاد رياست جمهوري نيز ، وزير تعاون صرفا براي رسيدگي به اردوي راهيان نور انتخاب و وارد عمل شده است.

فيروزگاه ياد آور شد: در اين اردو چند رواي و روحاني براي راهنمايي شركت كنندگان حضور دارند و شكل اعزام ، اسكان و پذيرايي مانند اعزام رزمندگان در سالهاي جنگ در مناطق جنگي است كه اين امر بستر مناسبي براي تداعي ذهن بازديدكنندگان و تصور آنان از روزهاي جنگ است.

وي ، برنامه هاي اردوي راهيان نور را متنوع و جذاب خواند و افزود : امسال كيفيت و محتواي برنامه هاي فرهنگي با سالهاي گذشته كاملا متفاوت است و بخش هاي جديدي به اين اردوها اضافه شده است.