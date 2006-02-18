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۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۵۱

در قالب اردوي راهيان نور ؛

10 هزار نفر از مناطق عملياتي كشور بازديد مي كنند

10 هزار نفر از مناطق عملياتي كشور بازديد مي كنند

امسال 10 هزار نفر با شركت در طرح اردوي راهيان نور به مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور اعزام مي شوند.

مسئول فرهنگي پرورشي منطقه مقاومت بسيج استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج اظهار داشت: اعزام دانش آموزان ، دانشجويان و بسيجيان كشور از نيمه بهمن ماه سال جاري آغاز شده و همزمان با آزادي سازي خرمشهر در خرداد سال آينده به پايان خواهد رسيد.

سرهنگ پاسدار علي فيروزگاه افزود: تاكنون حدود هزار نفر به مناطق جنگي اعزام شده اند و در جنوب از مناطق اروند ، شلمچه، هويزه، طلائيه ، دهلاويه ، چزابه و شوش و در غرب كشور از مناطق سومار ، دهلران ، مهران ، پاوه و جوانرود بازديد كرده اند.

وي ، نتيجه مثبت نظر سنجي از بازديدكنندگان در دفتر مطالعات و برنامه ريزي كشور را ، علت اصلي تثبيت اعزام علاقمندان و طرح اردوي راهيان نور دانست و خاطر نشان كرد: از سوي نهاد رياست جمهوري نيز ، وزير تعاون صرفا براي رسيدگي به اردوي راهيان نور انتخاب و وارد عمل شده است.

فيروزگاه ياد آور شد: در اين اردو چند رواي و روحاني براي راهنمايي شركت كنندگان حضور دارند و شكل اعزام ، اسكان و پذيرايي مانند اعزام رزمندگان در سالهاي جنگ در مناطق جنگي است كه اين امر بستر مناسبي براي تداعي ذهن بازديدكنندگان و تصور آنان از روزهاي جنگ است.

وي ، برنامه هاي اردوي راهيان نور را متنوع و جذاب خواند و افزود : امسال كيفيت و محتواي برنامه هاي فرهنگي با سالهاي گذشته كاملا متفاوت است و بخش هاي جديدي به اين اردوها اضافه شده است.

کد مطلب 292144

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