تمرکز۶۱ درصدی بودجه شهرداری برحمل ونقل/فعالیت مترو بایک سوم ظرفیت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران در گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به حمل و نقل عمومی گفت: وقتی درباره مسائل اجتماعی صحبت می شود، همان طور که می گوییم آزادی حق مردم است، یا برای مردم مالکیت خصوصی قائل می شویم، حمل و نقل عمومی هم در زندگی شهری یکی از حقوق اصلی مردم به شمار می آید.

قالیباف اضافه کرد: یعنی دولت ها، مدیران شهری و... در هر سطح باید نسبت به این مسئله حساس باشند، چرا که این موضوع حق مسلم مردم است.

وی ادامه داد: نکته قابل تامل این است که شما به هر کلانشهری در دنیا نگاه کنید حتی کشورهایی که مردم سطح درآمد بالایی دارند دولت ها باز هم در بخش حمل و نقل به مردم یارانه می دهند تا هزینه های حمل و نقل کاهش یابد.

شهردار تهران تاکید کرد: جدا از بحث اقتصادی، بحث های زمان مردم، آلودگی هوا، موضوع محیط زیست و... هم بر اهمیت تاکید بر این بخش می افزاید.

قالیباف گفت: ۶۰ کیلومتر دیگر هم در حال نهایی شدن است که به زودی به بهره برداری می رسد.

اولویت اصلی ما در بخش توسعه، حمل و نقل عمومی است

قالیباف در پاسخ به این سوال که گفته می شود مترو جزو اولویت های شهرداری نیست، گفت: این موضوع را تکذیب می کنم و دلایل رد این ادعا را با اعداد و ارقام اثبات می کنم.

وی توضیح داد: یکی از اقدامات ویژه ما در شهرداری این است که بر اساس یک برنامه ریزی کارشناسی، ۳۰ درصد بودجه را به امور جاری و حقوق کارکنان اختصاص داده ایم و ۷۰ درصد بودجه شهرداری متمرکز بر امور توسعه ای است.

شهردار تهران ادامه داد: این نوع برنامه ریزی کاملا با مجموعه دولت متفاوت است و آن ها دقیقا عکس ما عمل می کنند.

قالیباف گفت: در واقع باید تاکید کنم که یکی از توفیقات بزرگ ما در مدیریت شهری تهران این است که توانسته ایم ۷۰ درصد بودجه مان را به توسعه اختصاص دهیم.

۳۰ درصد بودجه شهرداری صرف توسعه مترو می شود

شهردار تهران افزود: در بخش توسعه هم اولویت اصلی ما حمل و نقل عمومی است. ما ۵۸ تا ۶۱ درصد بودجه مان را در این حوزه متمرکز کرده ایم و از این میزان ۳۰ درصد اعتبارات ما صرف توسعه مترو می شود.

وی اضافه کرد: آغاز رسمی کار مترو سال ۶۵ بود و من سال ۸۴ مدیریت مجموعه شهرداری را برعهده گرفتمم. در سال ۸۴ تنها ۳۴ کیلومتر مترو ایجاد شده بود(منهای متروهایی که در روی زمین قرار دارند، نه داخل تونل). اما از سال ۸۴ تاکنون ۱۷۰ کیلومتر مترو بهره برداری شده است، بر اساس همین آمار من ادعاهایی مبنی بر بی توجهی شهرداری به مترو را تکذیب می کنم.

شهردار تهران اضافه کرد: ۶۰ کیلومتر دیگر هم به زودی نهایی شده و به بهره برداری می رسد. تاکید می کنم که مترو اولویت اصلی ماست و خط ۶ و ۷ را هم با توجه به همین اولویت در دست احداث داریم.

از یک سوم ظرفیت مترو استفاده می کنیم

قالیباف در ادامه گفت: یکی از بحث های ما در زمینه مترو، مربوط به حوزه واگن است. در حال حاضر در ۱۷۰ کیلومتر متروی ما ۱۲۳۰ واگن تردد کرده و حدود ۳ میلیون مسافر جابه جا می کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر هم زیرساخت های ما درست است و همم توان فنی بالایی در زمینه مترو داریم و می توانیم شرایطی را فراهم کنیم که به طور میانگین در هر سه دقیقه یک مترو وارد ایستگاه ها شود؛ یعنی ۱۰ میلیون مسافر در روز. متاسفانه به دلیل مشکلات مالی و کمبود واگن ما از یک سوم ظرفیت مان استفاده می کنیم.

شهردار تهران گفت: به بیان دیگر ما واگن کم داریم و می توان به دلیل زیرساخت های مناسب، بر میزان واگن ها اضافه کرد. با این حال اولویت ما کارهای زیرساختی است و ترجیح می دهیم به جای خرید واگن امور زیربنایی را توسعه دهیم.

مشکلات دولت را می دانیم/ دولت باید بیشتر کمک کند

وی در ادامه با اشاره به نیاز به کمک های دولتی گفت: ما خواهان کمک بیشتر دولت به توسعه مترو هستیم. اگرچه ما مشکلات دولت را می دانیم.

قالیباف با مقایسه دولت قبل با دولت یازدهم اضافه کرد: دولت قبل امکان کمک به مترو را داشت، اما این کمک را از ما و مردم دریغ کرد، اما امروز همه ما می دانیم که دولت با مشکلات متعدد رو به روست، اما معتقدیم دولت می تواند ورود جدی تری در این حوزه داشته باشد.

وی با اشاره به اقبال برخی سرمایه گذاران برای ورود به بحث مترو گفت: امروز ما با استقبال برخی سرمایه گذاران در حوزه واگن رو به رو هستیم، سرمایه گذارانی که حاضرند در قبال خرید مستقیم نفت به ما واگن و امکانات بدهند.

متروی تهران صد در صد استاندارد است

قالیباف در ادامه در پاسخ به این سوال که برخی می گویند کمبود اعتبارات بر کیفیت مترو بویژه در زمینه نصب تهویه های مناسب تاثیر گذاشته است، گفت: مگر می شود تونل را بدون استاندارد ساخت؟

وی اضافه کرد: مترو جایی نیست که بخواهیم در آن بدون رعایت استاندارد کار کنیم، با قطعیت می گویم که مترو و تونل های آن با صد در صد ایمنی ساخته شده است.

شهردار تهران گفت: این مسئله حتی در مورد پله های برقی هم رعایت شده و الان همه ایستگاه های ما مجهز به پله برقی هستند.

آلودگی هوا چالش اصلی ماست

قالیباف در ادامه برنامه با اشاره به بحث آلودگی هوا گفت: امروز آلودگی هوا چالش اصلی ما در شهرداری و کلان شهر تهران است.

وی اضافه کرد: تاثیر مترو در کاهش آلودگی هوا بی بدیل است و ما برای کاهش آلودگی گزینه ای بهتر از مترو نداریم.

قالیباف تاکید کرد: اصلاح تکنولوژی، فرهنگ ترافیک، جلوگیری از تردد خودروهای دودزا و تمرکز بر حمل و نقل عمومی می تواند در زمینه کاهش آلودگی بسیار موثر باشد و قطعا مترو در این میان نقشی بی نظیر ایفا می کند.

عمر متوسط مسئولیت شهرداران تهران ۱۴ ماه بوده است

شهردار تهران در بخش پایانی گفت و گوی ویژه خبری با انتقاد از عمر کوتاه فعالیت شهرداران کلان شهر تهران گفت: یکی از ضعف های مجموعه شهرداری، کوتاه بودن عمر فعالیت شهردار است.

وی اضافه کرد: تهران ۵۷ شهردار داشته که تنها سه شهردار بالای یک دهه مسئولیت شهرداری را برعهده داشتند.

قالیباف افزود: متوسط عمر مدیریت شهرداران تهران ۱۴ ماه است که این نشان از ضعف بسیار دارد، زیرا شهردار کلان شهری مانند تهران با این عمر مدیریت نمی تواند برنامه ریزی دقیقی برای شهر تهران داشته باشد.

شهردار تهران در خاتمه گفت: شهرهای بزرگ که تحول جدی در آن ها اتفاق افتاده، ثبات مدیریت و برنامه های دقیق داشته اند که ضروری است ما هم این مسئله را برای تهران مدنظر قرار دهیم.