نگرانی آمریکا از ائتلاف ایران-روسیه علیه داعش در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، به گفته مقامات آمریکایی روسیه و ایران یک نیروی ائتلافی در سوریه تشکیل داده اند و این مسئله اهداف دیپلماتیک مدنظر آمریکا را پیچیده تر می کند.

به گفته این مقامات، ایران و روسیه در یک ماه اخیر در سطح مقامات بلند پایه نظامی سیاسی برای حمایت از دولت بشار اسد به توافق رسیده اند.

طبق این گزارش در سطح نظامی شخصیت هایی مثل قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و در سطح دیپلماتیک جواد ظریف ماه گذشته در سفر به مسکو برای حمایت از بشار اسد با مقامات نظامی سیاسی روسیه دیدار و گفتگو کرده اند.

ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه در این رابطه گفته است همه این ملاقاتها را در چارچوب همکاری های دو جانبه ایران و روسیه برای مبارزه با داعش انجام شده است و هر کشوری که بخواهد می تواند به این ائتلاف بپیوندد.

بر این اساس آمریکایی ها که در مبارزه با داعش، نیروهای ائتلافی با کشورهای همپیمان اروپایی تشکیل داده اند، قصد ندارند در این ائتلاف شرکت کنند. به گفته مقامات آمریکایی روسیه اخیراً بر تعداد تجهیزات نظامی خود در بندر لاذقیه افزوده است که شامل تانک ها و تجهیزات نظامی سنگین نیز می شود.

گفته می شود از نیروهای حزب الله لبنان نیز برای مبارزه با داعش در کنار ارتش سوریه کمک گرفته می شود. یک مقام پنتاگون گفته است آمریکا اعتقاد دارد سفر سردار سلیمانی به مسکو برای اعزام این نیروها و تجهیزات نظامی بی تاثیر نبوده است. این در حالی است که ادعاهای مطرح شده در مورد سفر سردار سلیمانی به مسکو، از سوی ایران رد شده است.

جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره همکاری ایران و روسیه در خاک سوریه گفت: با وجود معادلات جدید در منطقه به نظر می رسد آمریکا از یک دولت انتقالی در سوریه حمایت خواهد کرد که اسد بخشی از آن است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از همکاری این کشور با ایران در خاک سوریه اظهار نگرانی کرد.