خبرگزاری مهر – گروه استانها: با توجه به اینکه امروزه فنّاوری حرف اول را در هر جامعهای میزند و برخورداری از اینترنت پرسرعت و گفتگوی بدون اخلال با تلفن همراه آنهم در کلانشهری مثل اصفهان به حتم ابتداییترین انتظار یا حقی است که میتوان از شرکت مخابرات استان اصفهان داشت اما هرروز شکایات مردمی در حوزه اینترنت و عدم آنتن دهی مناسب تلفن همراه در این استان بیشتر میشود.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان هرسال در نشستهای خبری خود در حالی با قاطعیت خبر از افزایش پهنای باند اینترنت و شبکههای تلفن همراه می دهد که در عمده نشستهای خبری، خبرنگاران از نداشتن آنتندهی مناسب در تمام مناطق شهر اصفهان و قطعی مکرر اینترنت مخابرات (۲۰۲۰) سؤال و گلایه دارند و هیچگاه مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان به دلیل اینکه مشکل را نپذیرفته در راستای رفع آن نکوشیده است.
رسانههای اصفهان با وجود اینکه به طرق مختلف نارضایتی مردم را از نحوه خدماترسانی شرکت مخابرات استان اعلام کردهاند اما همچنان تغییر مثبتی را از سوی این شرکت مشاهده نکردیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات اصفهان اگرچه در نشستهای مطبوعاتی خود خبر از افزایش پهنای باند و ورود نسلهای سوم و چهارم موبایل میدهد اما این خبرهای به اصطلاح خوش هم نتوانسته از نارضایتی مردم اصفهان بکاهد.
وقتی صدای خبرنگاران نیز بلند میشود
مریم عشاقی که در یکی از دفاتر خبری اصفهان مشغول به کار و شغلش با اینترنت گرهخورده است، از قطعی اینترنت مخابرات گلایه دارد و میگوید: اگر مخابرات مدعی پاسخگویی به انتقادات مشترکان از طریق سامانه ۲۰۲۰ است باید در این خصوص نیز این نکته را متذکر شویم که مشترکان ای. دی اس. ال مخابرات، در تماس با این شماره تلفن برای شارژ سرویس خود، با اشغالی مکرر این شماره مواجه میشوند.
وی بیان داشت: حتی در موارد اندکی هم که موفق به برقراری تماس با ۲۰۲۰ شدهاند، بعد از واردکردن کد ملی خود با این پیغام که اجرای درخواست شما امکانپذیر نیست مواجه شدهاند.
البته در این میان مریم ایروانی یکی دیگر از همکاران خبری نیز با اذعان به اینکه او نیز با چنین مشکلی مواجه است گفت: بارها با شماره ۲۰۲۰ تماس گرفتهام اما بعد از چند بوق قطع میشود و من نمیدانم مشکل را باید چطور پیگیری کرد.
این موضوع در حالی است که مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان در جمع خبرنگاران همچنان خبر از رضایتمندی مشترکان از سرویس «ای دی اس ال» میدهد و میگوید: طی شش ماه پایانی سال ۹۳ و ابتدای سال ۹۴ با تغییرات گسترده در بخش پشتیبانی مشترکان و اقدامات برنامهریزیشده، میزان رضایتمندی مشترکان افزایشیافته است.
حسین کشایی بابیان اینکه خدمات پشتیبانی سرویس ای.دی.اس.ال از طریق شماره ۲۰۲۰ صورت میپذیرد، ادامه داد: کاهش مشترکان در صف شماره ۲۰۲۰ و همچنین کاهش مدت انتظار برای پاسخگویی به کمتر از یک دقیقه و افزایش دیگر شاخصهای موردنظر نشان از افزایش رضایتمندی دارد.
کشایی گفت: حدود ۵۶۰ هزار مشترک «ای. دی. اس. ال» در شبکه تلفن ثابت استان وجود دارد که ضریب نفوذ ۲۵ درصدی را برای استان رقمزده است.
البته این اظهارنظر مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان و زیر بار نرفتن آنها برای پذیرفتن این دست مشکلات مشترکان در حالی است که بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فروش اینترنت مخابرات در شش استان که اصفهان نیز جزو آنها قرار دارد، به دلیل به اتمام رسیدن پهنای باند ممنوع شده است.
خروج یکی از سرورهای اصلی از مدار در اصفهان
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل سکوت خود را مشغله زیاد عنوان کرد و گفت: در مدت ۱۵روز گذشته ۴۵ درصد ظرفیت پهنای باند اینترنت را در استان اصفهان افزایش دادهایم یعنی ۱۵ سرور به ۲۹ سرور اضافهشده است و این کار به دلیل همزمانی با اعلام نتایج کنکور و ترافیک بالای کاربران شوکی را به دستگاهها وارد کرد.
حسین کشایی تاکید کرد: به دلیل خروج یکی از سرورهای اصلی از مدار و مشکل سختافزاری به مدت دو روز این قطعی ادامه داشت تا توانستیم با روشهای مختلف مشکل را برطرف کنیم.
مشکلات مخابرات از زبان مشترکان
در این میان مشترکان اینترنت پرسرعت مخابرات و همچنین افرادی که قصد استفاده از خدمات این سرویس را دارند در قبال مشکل به وجود آمده نظرات جالبی دارند.
یکی از کاربرانی که در نوبت درخواست سرویس اینترنت ۲۰۲۰ مخابرات است دراینباره میگوید: ما در منطقهای از شهر اصفهان زندگی میکنیم که ارائه اینترنت در انحصار مخابرات است و نمیتوانیم از خدمات سایر شرکتهای اینترنتی بهرهمند شویم پس بهتر است که این مشکل خیلی زود حل شود.
سعید قرهباغی میگوید: در منطقه ما به دلیل خطوط فیبر نوری تنها استفاده از اینترنت ۲۰۲۰ مخابرات امکانپذیر است و امیدوارم این مشکل بهزودی حل شود.
کاربری دیگر هم با گلایه از وضعیت نامطلوب پهنای باند در اصفهان میگوید: متأسفم از اینکه بازهم مثل همیشه تهران با جمعیت زیادش مشکل پهنای باند و سرعت ندارد چون پایتخت است و اینگونه مشکلات تنها در استانها است.
در این میان کاربرانی هم هستند که به روال سابق از کیفیت بد خدمات اینترنت مخابرات و سرعتپایین آن ابراز نارضایتی میکنند.
مودمهای خاموش و دریافت هزینه
ریحانه پوریا میگوید: امیدوارم این قضیه ممنوعیت فروش اینترنت مخابرات در اصفهان به سرانجام مطلوبی برسد.
وی افزود: متأسفانه مسئله کمفروشی و شارژهای خودكار عجیب غریب مخابرات اصفهان دامن من را هم گرفته و اخیراً طی یک روز با یک گیگابایت مصرف و البته با مودم خاموش و بلااستفاده روبرو شدهام.
اختلالات اینترنت در اصفهان ارتباطی به بدهیها ندارد
ناصر مشایخی، مدیر بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان اصفهان نیز در جواب چرایی قطع و وصلیها به خبرنگار مهر گفت: دو برابر کردن زیرساختهای اینترنتی چه از لحاظ پهنای باند، دیتاها، سرورها، ظرفیت و تجهیزات این اختلالات را به وجود آورده است.
وی این اختلالات را ارتباطی به بدهی چند شرکت مخابرات کشور به شرکت زیرساخت ارتباطات ندانست و تصریح کرد: شرکت مخابرات استان اصفهان به هیچکس بدهی ندارد.
مدیر بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر پهنای باند وسیعی را برای مشترکان فراهم آوردهایم که سرعت آن نیز به گذشته ارتقا پیداکرده است.
وی درباره جوابگو نبودن واحدهای پشتیبانی نیز تصریح کرد: از نظر فنی و ارتقای شبکه و افزایش سرور و ظرفیت پهنای باند، همراه با ارتقا سختافزاری و نرمافزاری در شبکه بوده که در برخی مواقع در پنل پاسخگویی اختلالاتی را به وجود آورد.
شاید بهتر باشد عزمی جدیتر و اساسی برای رفع مشکلات این نیاز اساسی مردم در مسئولان استان به وجود آید تا اینترنت نصف جهان بالاخره سرعت لاکپشتی خود را پشت سر گذاشته و برای استفاده معقول کاربران، آماده شود.
منع فروش اینترنت پرسرعت مخابرات اصفهان تا اطلاع ثانوی باعث شده همانطور که بسیاری از کاربران اینترنت اذعان دارند ارائه خدمات در مناطقی که فروش اینترنت در انحصار شرکت مخابرات است با مشکل روبرو شود، از طرفی مشترکان قدیمی همچنان از بیکیفیتی خدمات اینترنت توسط مخابرات گلایه کنند
ادعای رضایت حداکثری مردم از اینترنت
پاسخگو نبودن مخابرات به مشترکان خود در حالی است که مدیرعامل شركت مخابرات استان اصفهان بر ادعای خود که «همواره پاسخگوی مشتركان بوده و هست» اصرار دارد و میگوید: شركت مخابرات استان اصفهان همواره خود را پاسخگوی مشتركان دانسته و تمام تلاش و اهتمام خود را برای ارائه برترین سرویسها و خدمات به مشتركان و متقاضیان معطوف داشته است.
جالب است که کشایی با تمام این گلایه همچنان اظهار میکند که بهمنظور جلب رضایت حداكثری مشتركان اینترنت پرسرعت استان و ارتقا كیفیت خدمات ارائهشده طی دو هفته اخیر ضمن افزایش حدود ۴۵ درصدی پهنای باند اینترنت استان، تعداد ۱۵ ،STM۱ جدید نیز به ظرفیت پهنای باند اضافه کرده است.
البته در گام دیگر مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان به خبرنگار مهر گفت: در صورت بروز خرابی احتمالی از طریق سیستم مكانیزه و اپراتور موارد را پیگیری و برطرف کنند که از طریق سایت مزبور نیز مشکل مشترکان رفع نشده است.
وی مبنای ارائه سرویس اینترنت پرسرعت شركت مخابرات استان اصفهان را دریافت هزینهبر اساس میزان مصرف دیتای مشترك دانست و گفت: در شرایطی كه دریافت هزینهبر اساس میزان مصرف دیتا است، ترجیحاً مصرف بیشتر مشترك، برای شركت سودآور بوده و لذا قطع و یا اختلال در سرویس در درجه اول به زیان شركت مخابرات است.
اما این گفته وی نیز درحالی است که در گلایه مشترکان آورده شده زمانی که مودم به علت خراب یا متصل نشدن به اینترنت خاموش است، باز هم در قبض تلفن آنها کارکرد هفت هزار تومانی ای.دی.اس.ال بهاندازه مصرف یک گیگ، آورده شده است.
کتایون گلچهره یکی از این مشترکان است. وی در گفتگو با مهر اعلام کرد: نزدیک به ۸ ماه است که مودم منزل ما خراب است و هیچگونه اتصالی به اینترنت نداشتم اما هر ماه ۷ هزار تومان روی قبض تلفن میآید و بیجهت ۵۶ هزار تومان به علت اینترنت استفاده نکرده به مخابرات پرداخت کردهام.
گفتنی است اذعان مسئولان مخابرات به وضعیت مطلوب خدمات اینترنت پرسرعت به مشترکان در حالی است که گلایههای مشترکان که در این روزها بهشدت افزایشیافته است و دربرگیری این نارضایتی تبدیل به موجی از نارضایتی حتی در جامعه خبری و از سوی همکاران رسانهای شده است.
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