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۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۵۵

در دانشگاه زابل ؛

دهمين گردهمايي تشكل هاي جنبش عدالتخواه دانشجويي برگزار شد

دهمين گردهمايي نمايندگان تشكل هاي عضو جنبش عدالتخواه دانشجويي 26 الي 28 بهمن ماه در دانشگاه زابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، گزارش فعاليت هاي تشكل ها كه از نقاط مختلف كشور گرد هم آمده بودند از اولين برنامه هاي اين نشست بود كه با هدف تبادل تجربيات و ارائه الگوهاي موفق انجام گرديد. ارائه گزارش كار شوراي مركزي و نقد و بررسي عملكرد جنبش از ديگر برنامه هاي اين نشست بود.

دانشجويان روز دوم نشست را با مراجعه به روستاهاي محروم منطقه آغاز كردند و از مشكلات مردم و وضعيت اسفبار روستاها مطلع شدند. در ادامه نشست كميسيون هاي تخصصي تشكيلات، فارغ التحصيلان و رويكرد جنبش دانشجويي در فضاي دولت جديد آغاز به كار كردند.

لزوم تاكيد بر حفظ و گسترش آزاديهاي سياسي و نهادينه سازي انتقادپذيري در ميان مسئولان، گسترش عدالتخواهي به حوزه هاي سياسي و فرهنگي در كنار مباحث اقتصادي ، بررسي راهكارهاي تعميق مطالبه عدالت و نحوه تشكيل گروههاي تخصصي در تشكل ها، تاكيد بر احياء اهداف جهاني انقلاب و حضور در عرصه هاي بين المللي با همكاري تشكل هاي دانشجويي جهان اسلام و ساير كشورها ، بررسي راهكارهاي گسترش فرهنگ مطالبه عدالت در ميان مردم ، لزوم نقد جريانات متحجر و واپس گرا و لزوم جلوگيري از افزايش هزينه نقد مسئولان از جمله موارد مطرح شده در كميسيون رويكرد جنبش دانشجويي در فضاي دولت جديد بودند.

همچنين بررسي روشهاي مختلف جذب نيرو به تشكلها ، عناصر موثر بر نيروسازي و بررسي نيازهاي فكري تشكلها در اين جهت ، روشهاي بهينه سازي اثربخشي فعاليتهاي تشكلها  در كميسيون تشكيلات مورد بررسي قرار گرفتند .

در كميسيون فارغ التحصيلان نيز راهكارهاي ارتباط ميان فارغ التحصيلان جنبش و دانشجويان ، بررسي موضوعات پس از فارغ التحصيلي و نحوه مواجهه با آنها ، راهكارهاي ايجاد تشكلهاي اجتماعي و گروههاي تخصصي علمي  مورد بررسي واقع شدند.

کد مطلب 292161

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