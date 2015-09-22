رمان برنده جایزه پولیتزر ۲۰۱۵ در ایران زیر چاپ رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نشر کوله پشتی به زودی ترجمه فارسی رمان «تمام نورهایی که نمی‌توانیم ببینیم» نوشته آنتونی دائر را با ترجمه مریم طباطبایی‌ها در دست انتشار قرار داده است.

این رمان که برنده جایزه ادبی پولیتزر ۲۰۱۵ است بعد از انتشار خود با نقدهای بسیار مثبتی در رسانه‌های دنیا همراه شده و از سوی بسیاری ستوده شده است.

مترجم این کتاب در گفتگو با مهر درباره این اثر اطهار داشت: این رمان داستانی را در طول جنگ جهانی اول و درگیری چند خانواده با آن روایت می‌کند و به نوعی نحوه ارتباط و به هم پیوستگی زندگی و جنگ را در آن مقطع به تصویر می‌کشد.

طباطبایی‌ها افزود: مهمترین ویژگی نشر دائر در این اثر پرداخت دقیق و موشکافانه به جزئیات است که آن متن را بسیار قابل توجه وملموس کرده است. خواننده این رمان حس می‌کند که نویسنده در آن مقطع خود حضور داشته و زندگی کرده که می‌تواند چنین دقیق به توصیف جزئیات بپردازد.

به گفته این مترجم همزان با انتشار این رمان در اروپا و آمریکا این رمان به دلیل توصیف دقیق و چنین صحنه‌پردازی‌هایی بود که توانست نظر بسیاری از منتقدان را جلب و در نهایت به کسب جایزه پولیتزر نیز ناول شود و جالب این بود که پس از دریافت جایزه نیز منتقدان وی را مستحق دریافت چنین جایزه‌ای عنوان کرده بودند.

طباطباییها تصریح کرد: این رمان پنجمین اثر نویسنده آن بهش مار می‌رود که در آمریکا منتشر شده اما چهار کتاب دیگر نتوانسته‌اند به اندازه این اثر قابل توجه شوند.

یادآوری می‌شود این رمان از سوی نشر کوله‌پشتی در دست انتشار قرار گرفته است.