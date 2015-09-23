تماشاگران سرمایه اصلی ملوان هستند/برای تیم برنامه های زیادی دارم

مسعود رضاییان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسئولان باشگاه خواهان تغییر زیرساخت های تیم ملوان از طریق شناسایی و پرورش استعدادها هستند، اظهار کرد:در تمامی تیم هایی که تاکنون فعالیت داشته ام مهارت هایی در زمینه شناسایی و پرورش استعداد کسب کرده ام که امیدوارم بتوانم از آنها برای پیشرفت ملوان استفاده کنم.

وی با بیان اینکه بازی های ملوان را همیشه رصد می کردم، افزود: برای اطلاع از چگونگی فعالیت های این تیم باید نگاه دقیق و عمیق تری داشته باشیم تا با شناخت ضعف ها و قوت ها، برنامه ای اصولی برای رسیدن به جایگاه واقعی این تیم تبیین کنیم.

رضاییان تماشاگران ملوان را جزء سرمایه های با ارزش این تیم دانست و تصریح کرد: تکیه گاه یک تیم خوب، حمایت های بی دریغ تماشاگران آن تیم بوده و تیمی برنده است که تا سوت انتهای بازی از تشویق های طرفدارانش برخوردار باشد.

وی افزود: برنامه های زیادی برای ملوان دارم که برای اجرای آنها به حمایت تماشاگران نیاز دارم.

مدیرعامل باشگاه ملوان در ادامه گفت: یکی از دلایل حضور من در ملوان وجود استعدادهای ورزشی فراوان در این تیم است.

وی با بیان اینکه مردم انزلی او را به عنوان یک غریبه تصور نکنند، افزود: سال های زیادی در جنوب کشور و در تیم های مختلف فعالیت داشته ام اما در هر منطقه کشور که باشم چه در شمال و چه جنوب کشور، خودم را متعلق به آن تیم و شهر می دانم.

به گفته رضاییان، تجربه او در زمینه استعدادیابی و تدوین برنامه های اصولی برای سازماندهی باشگاه از دلایل انتخابش از سوی مسئولان باشگاه ملوان بوده است.

مدیرعامل باشگاه ملوان با تاکید بر اینکه درآمدزایی در هر باشگاه، بعد دیگر ورزش فوتبال است، اظهار کرد: در تمام تیم هایی که حضور داشتم جوانگرایی را سرلوحه کار خود قرار داده ام.

وی نقش رسانه ها را در تنویر افکار عمومی در حوزه ورزش با اهمیت برشمرد و افزود: رسانه ها می توانند علاوه بر تبدیل تهدید ها به فرصت، با بیان حقایق از بروز شایعات و حواشی در دنیای ورزش جلوگیری کنند.