  1. هنر
  2. تئاتر
۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۳۸

زكرياي رازي فروردين ماه به شيراز مي رود

زكرياي رازي فروردين ماه به شيراز مي رود

نمايش "زكرياي رازي" به نويسندگي عبدالحي شماسي و كارگرداني مجيد جعفري، از نيمه دوم فرودين ماه، ابتدا در شيراز و سپس، در اصفهان، مشهد و تبريز به روي صحنه مي رود.

مجيد جعفري، كارگردان نمايش "زكرياي رازي"، در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" گفت : " اين نمايش پس از تعطيلات نوروز به مدت  10 روز در تالار حافظ شيراز به روي صحنه مي رود، سپس 10 روز در اصفهان، 10 روز در مشهد و 10 روز در تبريز اجرا خواهد شد."

اين نمايش كه پيش از اين در تالار وحدت اجرا به روي  صحنه رفت، پيرامون زندگي محمد بن زكرياي رازي كاشف الكل است. زكرياي رازي مرد علم، فلسفه ، هنر و پايه گذار بسياري ازعلوم ، نه تنها در ايران، بلكه در تمام مرز و بوم اسلامي و نيز ديگر نقاط  جهان بوده است.

 ميكاييل شهرستاني ، صنم صالحي، اسماعيل بختياري ، امير بختياري، غزال غضنفري و... بازيگران اين نمايش هستند.

 اصغر فريدي ماسوله طراحي حركات موزون اين نمايش را به عهده دارد و سعيد ذهني، آهنگساز موسيقي متن زنده اين نمايش است. رضا رحماني، طراحي صحنه اين نمايش را به عهده دارد، پريسا وثوقي و بهروز پربرجي،  دستياران كارگردان در اين نمايش هستند.


کد مطلب 292165

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها