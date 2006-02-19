زكرياي رازي فروردين ماه به شيراز مي رود

مجيد جعفري، كارگردان نمايش "زكرياي رازي"، در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" گفت : " اين نمايش پس از تعطيلات نوروز به مدت 10 روز در تالار حافظ شيراز به روي صحنه مي رود، سپس 10 روز در اصفهان، 10 روز در مشهد و 10 روز در تبريز اجرا خواهد شد."





اين نمايش كه پيش از اين در تالار وحدت اجرا به روي صحنه رفت، پيرامون زندگي محمد بن زكرياي رازي كاشف الكل است. زكرياي رازي مرد علم، فلسفه ، هنر و پايه گذار بسياري ازعلوم ، نه تنها در ايران، بلكه در تمام مرز و بوم اسلامي و نيز ديگر نقاط جهان بوده است.



ميكاييل شهرستاني ، صنم صالحي، اسماعيل بختياري ، امير بختياري، غزال غضنفري و... بازيگران اين نمايش هستند.



اصغر فريدي ماسوله طراحي حركات موزون اين نمايش را به عهده دارد و سعيد ذهني، آهنگساز موسيقي متن زنده اين نمايش است. رضا رحماني، طراحي صحنه اين نمايش را به عهده دارد، پريسا وثوقي و بهروز پربرجي، دستياران كارگردان در اين نمايش هستند.





