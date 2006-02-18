نيروي دريايي سپاه سالگرد شهادت شيخ فضل ‌الله محلاتي و روز روحانيت و دفاع مقدس را گرامي داشت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين اطلاعيه آمده است: اول اسفند يادآور عروج بزرگواري است كه در دوران دفاع مقدس نقش ارزنده‌ اي داشت و در شب ‌هاي عمليات با سخنان حكيمانه و رهگشاي خويش شور و انگيزه فرماندهان را فزوني مي ‌داد. عزيزي كه به فرموده حضرت امام خميني (ره) يكي از شخصيت‌ هاي درخشان انقلاب در سال‌ هاي مبارزه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بود.

به حق روز شهادت اين روحاني فاضل و با اخلاص را روز "روحانيت و دفاع مقدس" نام نهادند تا بار ديگر به پاسداشت حماسه ‌سازاني بنشينيم كه به تعبير حضرت امام راحل "رساله علميه و عمليه خود را به دم شهادت و مركب خون نوشته ‌اند و بر منبر هدايت و وعظ و خطابه ناس از شمع حياتشان گوهر شب ‌چراغ ساخته ‌اند".

در پايان اين اطلاعيه نيز نيروي دريايي سپاه بار ديگر سالگرد شهادت اين عزيز پيرو خط ولايت و "روز روحانيت و دفاع مقدس" را ارج نهاده و ياد و خاطره شهداي روحانيت كه خون پاكشان افق فقاهت را گلگون نموده، ‌گرامي داشته شده است.