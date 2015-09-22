اجرای طرح هجرت مدارس ایلخچی با مشارکت دانش آموزان

یحیی نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال بیش از ۱۲۰ دانش آموز در بخش های مختلف بهسازی، نوسازی و مرمت مدارس صرفا در حوزه دانش آموزی فعالیت کرند که این امر تا حد زیادی در کاهش آسیب های اجتماعی نقش آفرینی کرده و موجب خودسازی این دانش آموزان می شود.

وی ادامه داد: در این طرح دانش آموزان به بهسازی، مرمت و بازسازی امکانات و تجهیزات مدارس پرداخته و در زیباسازی فضاهای آموزشی همکاری کردند تا در سال تحصیلی جدید فضایی شاد و مفرح برای حضور دانش‌آموزان ایجاد شود.

رئیس آموزش و پرورش بخش ایلخچی خاطر نشان شد: از ظرفیت دانش آموزان دراجرای طرح هجرت به مدت ۱۰ روز استفاده شد و دانش‌آموزان ضمن آشنایی با فضای جهادی نقش خود را در ساختن جامعه تمرین کردند تا دوباره این نکته اثبات شود که در مواقع اعتماد به جوانان موفق بوده‌ایم و شرایطی به وجود آمده تا مسوولان بخش هماهنگ و هم‌صدا قدم های محکم و استواری در جهت استفاده از توان و استعداد این قشر بردارند.

وی از برگزاری همایش مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه برای هماهنگی بیشتر و رفع موانع و مشکلات احتمالی خبر داد و افزود: مدیریت در سازمان گسترده ‌ آموزش و پرورش در حقیقت کوششی است خردمندانه برای بالا بردن کیفیت تعلیم و تعلّم انسانهایی که بار سنگین تحوّل و پیشرفت فردی و جمعی را بر دوش دارند.

نجابت با اشاره به ضرورت مدیریّت کارآمد اظهار داشت: چنین مدیریتی در آموزش و پرورش می‌تواند به بالابردن درجه رضایت معلّمان از کار، پیوند استوار با اولیای دانش آموزان و تقویت انجمن های اولیا و مربّیان، کاهش افت تحصیلی، نوآوری و خلاقیّت در روش ها، بهره‌گیری از منابع انسانی و مالی و در نتیجه به شکوفایی شخصیت کودکان و جوانان دست یافت.

وی با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی از سوی مدیران تصریح کرد: این مهم در بین وظایف مدیریت آموزشگاهی جایگاه ویژه ای دارد و مدیران مدارس باید برنامه ریزی دقیقی برای آماده سازی فضای مدرسه برای شروع فعالیت های آموزشی واداری را انجام دهند.

رئیس آموزش و پرورش بخش ایلخچی در پایان هماهنگی، همدلی و همزبانی را از ویژگی های اساسی مدیران موفق عنوان و با تاکید بر ارزشیابی دقیق معلمان متناسب باعملکرد آنان تصریح کرد: همه ما باید در خصوص ارتقای سلامت اداری حسّاس باشیم تا بتوانیم با همدلی و همکاری در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم تلاش کنیم.