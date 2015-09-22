به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح دزفول به مناسبت هفته دفاع مقدس با بیان اینکه دفاع مقدس یادآور ایثارگری و دلاورمردی های رادمردان و شیرزنان ایرانی است، اظهار کرد: این ایثارگری‌ها و شهادت‌ها، عزت و سربلندی ملت ما را که مرهون فداکاری و صبر رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است به دنبال داشته است.

وی، فرهنگ ایثار و شهادت را عامل حفظ ملت ایران در مقابل دسیسه و هجمه‌های دشمن برشمرد و تصریح کرد: صبر و پایداری خانواده شهدا باعث شکست دشمنان و فتح و ظفر ملت ایران اسلامی است.

امام‌جمعه دزفول با بیان اینکه امروز دشمن تحقیر شده به دنبال جبران شکست‌های خود است، عنوان کرد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باصلابت و هوشیاری هر حرکت دشمن را رصد می‌کند و اجازه کوچک‌ترین نفوذ را به دشمن نمی‌دهد و به برکت این ایستادگی و آمادگی، نیروهای جمهوری اسلامی اکنون دارای قدرت زیادی در منطقه است.

حجت‌الاسلام قاضی دزفولی با بیان اینکه دشمن بعد از ناامیدی در جنگ به دنبال نفوذ فرهنگی در کشور است، اظهار کرد: بیگانگان منتظر هستند ملت به خواب برود تا اهداف خود را تحقق بخشند اما ملت و مسئولان نمی‌گذارند امید شیطانی دشمن تحقق پیدا کند و در این راستا باید پایه‌های تفکر روحی و انقلابی را مستحکم‌تر کنیم تا هیچ‌چیز در مسیر درخشان انقلاب خللی ایجاد نکند.

وی در پایان گفت: در این روزهای دفاع مقدس تمام ما باید با شهیدان و ولی امر جمهوری اسلامی میثاق مجددی ببندیم تا همیشه پایبند راه شهیدان باشیم.

به گزارش مهر، در این مراسم که با حضور تمام مسئولان شهری از جمله مسئولان نظامی، سپاهی و بسیجی شهرستان دزفول برگزار شد، یگان نمونه تیپ حضرت مهدی (عج)، تیپ ۲۹۲ زرهی، یگان وحدت نیروهای مسلح ارتش، نیروهای پایگاه چهارم شکاری، تیپ شهید آزادی، نیروهای پدافند هوایی، حلقه‌های صالحین، آموزشگاه نظامی شهید باکری، گردان‌های ۳۰۲ و ۳۰۳ امام حسین (ع)، گردان کربلای سوم بیت‌المقدس، یگان‌های موتوری و رزمی به رژه پرداختند و آمادگی خود را برای دفاع از اسلام و انقلاب اعلام کردند.