  1. استانها
  2. البرز
۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹

زنگ شکوفه‌ها برای ۴۰ هزار کلاس اولی در البرز به صدا درآمد

زنگ شکوفه‌ها برای ۴۰ هزار کلاس اولی در البرز به صدا درآمد

کرج - صبح سه شنبه طی مراسمی با حضور مسئولان استانی زنگ شکوفه ها در استان البرز برای بیش از ۴۰ هزار کلاس اولی به صدا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن شکوفه های استان البرز در مدرسه یادگار امام ناحیه سه کرج با حضور تعدادی از مدیران و مسئولان استانی و همچنین کلاس اولی ها برگزار شد و زنگ شکوفه ها در این مراسم توسط همسر شهید قریشی نواخته شد و همزمان با سراسر کشور ۴۰ هزار و ۶۷ دانش آموز کلاس اولی البرزی ورود خود را به مدرسه جشن گرفتند.

خسرو ساکی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: تقارن روزشکوفه ها با هفته دفاع مقدس و عیدهای مبارک قربان و غدیر حکایت از این دارد که نوآموزان عرصه علم و تربیت باید این فرصت را غنیمت شمرده و رهرو راه ولایت و شهدا باشند.

ساکی با اشاره به اینکه سالروز دفاع مقدس یادآور رشادتهای جوانانی است که برای دفاع و همچنین حفظ امنیت ایران اسلامی جنگیدند، گفت: دلاورمردی های رزمندگان اسلام باعث شده فرزندان این مرز و بوم در آرامش به تحصیل بپردازید.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش البرز دانش آموزان در مدارس باید با دلاوری های رزمندگان و شهدای هشت سال جنگ تحمیلی آشنا شوند.

در عرصه تعلیم و تربیت سنتی عمل نشود

وی در بخش دیگری از سخنان خود آمار نوآموزان سال گذشته را ۳۸ هزار و ۸۵ نفر اعلام کرد و گفت: آمار نوآموزان در سال جدید ۵ درصد افزایش داشته است .

ساکی آگاهی دینی و علمی را ضرورتی انکار ناپذیر برای دانش آموزان عنوان کرد و گفت: در خصوص آگاهی دینی و علمی دانش آموزان باید دقت نظر شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز به اولیای دانش آموزان گفت: باید فرزند پروری را سرلوحه قرار دهیم چرا که شرایط حال حاضر و با توجه به پیشرفت ها نمی شود در عرصه تعلیم و تربیت به شکل سنتی عمل شود.

به گفته ساکی لحظه ای غفلت می تواند فرزندان و دانش آموزان را از درک و فهم ارزش های واقعی دور کند به همین منظور خانواده ها باید نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان خود احساس مسئولیت کنند.

وی در ادامه با تاکید بر هماهنگی خانه و مدرسه در خصوص تربیت دینی و علمی، گفت: رسیدن به اهداف مشترک با هماهنگی میان مدرسه و اولیای دانش آموزان محقق می شود.

کد مطلب 2921756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه