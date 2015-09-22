به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن شکوفه های استان البرز در مدرسه یادگار امام ناحیه سه کرج با حضور تعدادی از مدیران و مسئولان استانی و همچنین کلاس اولی ها برگزار شد و زنگ شکوفه ها در این مراسم توسط همسر شهید قریشی نواخته شد و همزمان با سراسر کشور ۴۰ هزار و ۶۷ دانش آموز کلاس اولی البرزی ورود خود را به مدرسه جشن گرفتند.

خسرو ساکی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: تقارن روزشکوفه ها با هفته دفاع مقدس و عیدهای مبارک قربان و غدیر حکایت از این دارد که نوآموزان عرصه علم و تربیت باید این فرصت را غنیمت شمرده و رهرو راه ولایت و شهدا باشند.

ساکی با اشاره به اینکه سالروز دفاع مقدس یادآور رشادتهای جوانانی است که برای دفاع و همچنین حفظ امنیت ایران اسلامی جنگیدند، گفت: دلاورمردی های رزمندگان اسلام باعث شده فرزندان این مرز و بوم در آرامش به تحصیل بپردازید.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش البرز دانش آموزان در مدارس باید با دلاوری های رزمندگان و شهدای هشت سال جنگ تحمیلی آشنا شوند.

در عرصه تعلیم و تربیت سنتی عمل نشود

وی در بخش دیگری از سخنان خود آمار نوآموزان سال گذشته را ۳۸ هزار و ۸۵ نفر اعلام کرد و گفت: آمار نوآموزان در سال جدید ۵ درصد افزایش داشته است .

ساکی آگاهی دینی و علمی را ضرورتی انکار ناپذیر برای دانش آموزان عنوان کرد و گفت: در خصوص آگاهی دینی و علمی دانش آموزان باید دقت نظر شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز به اولیای دانش آموزان گفت: باید فرزند پروری را سرلوحه قرار دهیم چرا که شرایط حال حاضر و با توجه به پیشرفت ها نمی شود در عرصه تعلیم و تربیت به شکل سنتی عمل شود.

به گفته ساکی لحظه ای غفلت می تواند فرزندان و دانش آموزان را از درک و فهم ارزش های واقعی دور کند به همین منظور خانواده ها باید نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان خود احساس مسئولیت کنند.

وی در ادامه با تاکید بر هماهنگی خانه و مدرسه در خصوص تربیت دینی و علمی، گفت: رسیدن به اهداف مشترک با هماهنگی میان مدرسه و اولیای دانش آموزان محقق می شود.