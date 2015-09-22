به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی فرهنگ ایثار با موضوع «نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ ایثار» با حضور حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه در محل دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

این نشست که با سخنان کوتاه حجت‌الاسلام سیدمهدی فقیهی معاون دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت آغاز شد در ادامه به محملی برای طرح دغدغه‌ها و درخواست‌های نمایندگان برخی رسانه‌های فعال در حوزه فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع مقدس تبدیل شد.

فقیهی ضمن خیرمقدم به حاضرین و تشریح کوتاه برنامه نشست به تأکید رئیس جمهور در زمینه ترویج فرهنگ ایثار اشاره و به نقل از وی وعده داد که پس از بازگشت از سفر آمریکا جلسات شروایعالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به صورت مستمر با حضور دکتر حسن روحانی برگزار خواهد شد.

در ادامه این نشست بهروز ساقی مدیرمسئول سایت خبری «فاش نیوز» ضمن گلایه از معطل ماندن لایحه فرهنگ ایثار و شهادت و نیز ابراز امیدواری برای آینده شورایعالی و تأثیرگذاری آن برفعالیت‌های حوزه ایثار و شهادت گفت: ما برای ورود به این حوزه احساس دغدغه اعتقادی کردیم اما چون مستقل بودیم و حتی از انتقاد از بنیاد شهید هم ابایی نداشتیم ایثارگران به ما اعتماد کردند و امروز به یکی ازموثرترین رسانه‌ها در حوزه ایثار و شهادت تبدیل شده‌ایم.

ساقی ادامه داد: حتی ارشاد هم که وظیف حمایت از فعالیت‌هایی از این جنس را دارد در این زمینه هیچ حمایتی از ما نکرد و ما به صورت کاملا مستقل توانسته‌ایم به تأثیرگذاری امروز برسیم.

این فعال رسانه‌ای در ادامه به گلایه از برخی سوءاستفاده‌ها از رسانه‌های فعال در حوزه دفاع مقدس گفت: متأسفم برای کسانی که از این حوزه سوءاستفاده می‌کنند و این عزیزان ایثارگر را تنها برای زینت‌المجالس خود می‌خواهند.

حسن عبدی از جمعیت فرزندان شاهد دیگر فعال رسانه‌ای حاضر در نشست بود که با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای این جمعیت درخواست حمایت مضاعف ارشاد از رسانه‌های ارزشی در برابر برخی سنگ‌اندازی‌ها را مطرح کرد.

تسهیل فرآیند صدور مجور فعالیت‌ برای سایت‌های مرتبط با حوزه فرهنگ ایثار و دفاع مقدس از دیگری سرفصل‌های مورد اشاره از سوی عبدی بود.

حسین‌زاده مدیر سایت «شهید نیوز» هم در این نشیت ضمن تشکر از پاسخگویی معاون مطبوعاتی در شبکه‌های اجتماعی و در دسترس بودن او گفت: در حوزه فعالیت ما خطرات بسیاری وجود دارد که تنها رسانه‌ها با عملکرد درست می‌توانند مقابل آن را بگیرند.

وی به عنوان نمونه به بحث وصیت‌نامه‌سازی و جعل خاطرات از برخی شهیدان سرشناس اشاره کرد و گفت: چند وقت پیش در یکی از شبکه‌های اجتماعی به نقل از شهید کاظمی مطرح شده بود که خطاب به دختر خود گفته‌اند از مبایل دوری کن که ابزار شیطان است. طرح چنین ادعایی در حالی است که زمان شهید کاظمی اساسا استفاده از تلفن همراه به این شکل فراگیر نبوده‌است و این یک جعل است.

این فعال رسانه‌ای به خبر نادرست یکی از خبرگزاری‌های رسمی درباره ظرایط نامساعد زندگی یک پدرومادر شهید هم اشاره کرد و گفت: وقتی این خبر را پیگیری کردیم دیدیم از اساس غلط است و این برای یک رسانه رسمی یک گاف مهم است.

حسین‌زاده در ادامه خواستار تربیت خبرنگار تخصصی در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت شد و از معاون مطبوعاتی در این زمینه تفاضای همراهی و مساعدت کرد.

در بخش دیگری از این نشست نمایندگانی از سه موسسه فعال در حوزه نرم‌افزار‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.