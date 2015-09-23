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۱ مهر ۱۳۹۴، ۹:۳۷

رئيس اداره تبليغات اسلامی شهرستان همدان خبر داد:

اجرای ۱۲۰ برنامه همزمان با دهه «امامت و ولایت» در همدان

اجرای ۱۲۰ برنامه همزمان با دهه «امامت و ولایت» در همدان

همدان - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان از اجرای بیش ۱۲۰ عنوان برنامه در دهه امامت و ولایت در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام جواد حیدری راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای بیش از ۱۲۰ ویژه برنامه به مناسبت دهه امامت و ولایت در همدان پیش بینی شده است، اظهار داشت: ایجاد یک فضای شاد و با نشاط در بین اقشار مردم و زنده ‌نگه‌داشتن فرهنگ غدیر خم در جامعه از مهم‌ترین اهداف در برگزاری برنامه ‌ها و جشن‌ های دهه امامت و ولایت است.

وی بر گسترش چشمگیر برنامه ‌های دهه امامت و ولایت تأکید کرد و افزود: واقعه غدیر تنها در یک دهه خلاصه نمی‌شود بلکه غدیر یک واقعه عظیم و ارزشمند برای تمام مسلمان جهان و به‌ویژه ملت ایران است که باید در طول سال به آن پرداخته شود و لحظه‌ای نباید از این مسئله غفلت و بی توجهی صورت گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان با یادآوری اینکه از عید سعید قربان تا عید غدیرخم به‌عنوان دهه امامت و ولایت نامگذاری شده است، عنوان کرد: دهه امامت و ولایت امسال از اول مهر تا ۱۰ مهر گرامی داشته خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان عنوان کرد: امسال برنامه های روز عید غدیر و دهه امامت و ولایت رویکرد جدیدی یافته، به گونه ای که ضمن گرامیداشت این ایام و برگزاری مراسم جشن و سرور، برنامه های فرهنگساز نیز با توجه به فلسفه غدیر مد نظر قرار گرفته است.

وی از مردم خواست تا با توجه به آنکه غدیر، فلسفه حکومت و مبانی افتخارات، صلابت، اسلامیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، سنت حسنه تجلیل از سادات را همانند سال های گذشته انجام دهند.

کد مطلب 2921968

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