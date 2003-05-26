تايوان كمك چين را رد كرد

صداي آمريكا اعلام كرد : تايوان پيشنهاد كمك چين به اين كشور براي مهار بيماري سارس وارسال كمكهاي دارويي را اقدامي تحقيرآميز از سوي پكن تلقي كرد وان را نپذيزفت .

تايوان اعلام كرد اپيدمي سارس را تحت كنترل دارد، اما برغم ان دوازده بيمار ديگر مبتلا به اين بيماري حاد تنفسي طي چند روز گذشته جان خود را از دست دادند .

