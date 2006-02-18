عده محدودي ظرفيت نمايشي سينما را تسخير كرده اند

"عليرضا داوودنژاد" در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" با بيان مطلب فوق افزود : در مقوله اكران زماني تمام امور سينما در دست دولت بود و دولت بخشي از اختيارات را به بخش خصوصي واگذار كرد. ولي از آنجا كه بخش خصوصي در سينماي ما يك ساختار صنفي كه تحت نظارت همه اعضاء و قابل كنترل باشد، ندارد، اختيارات اين بخش به دست كساني افتاده است كه به شدت ذينفع هستند و اهرم صنفي را در دست گرفته اند و همه چيز را بر محور منافع شخصي و گروهي خود سازمان مي دهند افتاده است .

وي در ادامه افزود : در صورت ادامه اين روند، اختيار بخش اكران فيلم ها، نه در دست دولت است و نه به طور واقعي دراختيار بخش خصوصي است . اين امر موجب مي شود كه موضوع اكران از اقتضائات و مسائل عمومي سينما پيروي نكند و از اقتضائات و منافع گروهي و دارودسته هايي كه اهرم هاي صنفي را به دست مي گيرند، تبعيت كند.

داوودنژاد اكران فيلم " هشت پا " را قرباني بازيهاي پشت پرده همين دارودسته دانست و گفت : فيلم " هشت پا " امكان اكران شدن در 5 تير ماه را داشت، ولي به زمستان كشيده شد و براي 2 آذر ماه اكران آن قطعي شد . دلخوشي من اين بود كه اين فيلم در برنامه دوم عيد فطر اكران مي شود، ولي به هم خورد. در صورتي كه من با 16 سالن سينما براي اين زمان قرار داد داشتم. ولي باز نتوانستم از شرايط اكران دوم عيد فطر استفاده كنم و اكران آن به آخر آذر ماه محول شد و مابين چند فيلم تازه اكران شد و بعد از 4 هفته اكران به زمان جشنواره برخورد كرد و اصلي ترين سينماهايي كه اين فيلم را نمايش مي دادند، از اكران خارجش كردند.

اين كارگردان سينما در ادامه بيان كرد: در شرايط فعلي در سينماهاي تهران محل كشمكش هاي يكسري افرادي شده است كه براي تسويه حسابهاي شخصي و منافع فردي و گروهي از آن استفاده مي كنند. اين افراد به غير از منافع شخصي به چيز ديگري فكر نمي كنند .

عليرضا داود نژاد ، رضا عطاران و مريم كاوياني در صحنه اي از "هوو"

وي به شرايط فعلي اكران فيلم "هوو" اشاره كرد و گفت : اين فيلم، امسال در جشنواره فيلم فجر در بخش مسابقه بود و هم مورد استقبال مخاطبين قرار گرفت كه من اميدوار بودم كه از شرايط اكران نوروزي سينماها استفاده مي كنم و اين فيلم را به نمايش مي گذارم ، ولي به جاي اين فيلم يا فيلم هايي از اين دسته كه زمان جشنواره در چندين شهر نمايش داده شدند و به فضاي جشنواره رونق داده اند، قرار است فيلم هايي اكران شود كه در آب نمك خوابيده بودند و در جشنواره به لحاظ خطراتي كه ممكن است، فيلم را تهديد كند، شركت نكرده اند .

داوود نژاد در ادامه تصريح كرد: ما اهالي سينما تا زماني كه داراي اصناف واقعي نشويم و دخالت و نظارت صنفي ممكن نباشد، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد و عده محدودي ظرفيت نمايشي سينما را تسخير مي كند و صرف نظر از منافع عمومي سينما، بار خود را به منزل مي رساند .

وي در ارتباط با آيين نامه شوراي اكران در ادامه افزود : در صورتي كه اصناف سينمايي و فعالان سينمايي در تصميم گيري صنفي شركت نكنند و تا زماني كه اين حضور اتفاق نيافتد، هر آيين نامه اي به نفع اهداف و گروهها شكل مي گيرد و متناسب با اين منافع تغيير مي كند .همانطور كه ما در سالهاي اخير شاهد بوديم كه مقررات صنفي توليد و توزيع و نمايش تابعي بوده از منافع بعضي از صاحبان فيلم و نه تابعي از منافع و مصالح سينما. اين شرايط تا زماني كه اصناف معنا و حضور واقعي خود را پيدا نكنند، در ادامه پيدا خواهد كرد .

وي در پايان خاطر نشان كرد: فيلم هايي كه متعلق به جريان هاي بخصوصي هستند، عليرغم فضاهايي كه ساخته مي شوند و تصميماتي كه ارشاد اعلام مي كند، از بهترين فصل هاي نمايشي و بالاترين تعداد سالنهاي سينما برخوردار بودند و بنابراين تا زماني كه حضور موثر صنفي براي دست اندركاران سينما نباشد، اين اوضاع ادامه پيدا مي كند و سينما، بين دولت و دارو دسته هاي داخلي سينما دست به دست مي چرخد .