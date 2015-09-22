مجسمه جدیدی از «صندوق پست» ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده، مدیرعامل سازمان زیباسازی با اعلام این خبر، گفت: مجسمه «صندوق پست» اثر ابراهیم اسکندری که در ماه های قبل مفقود شده بود، مجدد ساخته و در همان محل جانمایی شد.

او با اشاره به اینکه سفارش ساخت این مجسمه به هنرمند آن در همان زمان مفقود شده داده شد، افزود: این مجسمه در ابعاد یک متر و با همان شرایط قبلی ساخته و مقابل موزه پست تهران در خیابان امام خمینی (ره) نصب شد.

وی با بیان اینکه این مجسمه کودکی را درحال انداختن نامه به درون صندوق نشان میدهد، ادامه داد: این طرح حاوی نوستالژی بوده و شیوه سنتی پست و ارسال نامه را تداعی می کند.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، با توجه به ضرورت حضور این اثر حجمی و ارتباط معنایی آن با محلی که در آن جانمایی می شود، سفارش ساخت اثر حجمی «صندوق پست» به ابراهیم اسکندری داده شده و این هنرمند در کمترین زمان مناسب این اثر حجمی را آماده و به سازمان تحویل داد.

اثر حجمی «صندوق پست» برای اولین بار در نخستین دوسالانه مجسمه های شهری از سوی این هنرمند ساخته و در گالری برگ به نمایش در آمد.