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۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۳۳

مجسمه جدیدی از «صندوق پست» ساخته شد

مجسمه جدیدی از «صندوق پست» ساخته شد

مجسمه «صندوق پست» اثر ابراهیم اسکندری در محل سابق خود نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده، مدیرعامل سازمان زیباسازی با اعلام این خبر، گفت: مجسمه «صندوق پست» اثر ابراهیم اسکندری که در ماه های قبل مفقود شده بود، مجدد ساخته و در همان محل جانمایی شد.

او با اشاره به اینکه سفارش ساخت این مجسمه به هنرمند آن در همان زمان مفقود شده داده شد، افزود: این مجسمه در ابعاد یک متر و با همان شرایط قبلی ساخته و مقابل موزه پست تهران در خیابان امام خمینی (ره) نصب شد.

وی با بیان اینکه این مجسمه کودکی را درحال انداختن نامه به درون صندوق نشان میدهد، ادامه داد: این طرح حاوی نوستالژی بوده و شیوه سنتی پست و ارسال نامه را تداعی می کند.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، با توجه به ضرورت حضور این اثر حجمی و ارتباط معنایی آن با محلی که در آن جانمایی می شود، سفارش ساخت اثر حجمی «صندوق پست» به ابراهیم اسکندری داده شده و این هنرمند در کمترین زمان مناسب این اثر حجمی را آماده و به سازمان تحویل داد.

اثر حجمی «صندوق پست» برای اولین بار در نخستین دوسالانه مجسمه های شهری از سوی این هنرمند ساخته و در گالری برگ به نمایش در آمد.

کد مطلب 2922120

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