2 نرخي شدن تنها راه حل كنترل مصرف بنزين نيست

محمد رضا نعمت زاده درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر در اراك درباره اخبار متناقص درباره بنزين گفت : تصميم نهايي را درباره بنزين مجلس مي گيرد اما شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي دو وظيفه يعني افزايش ظرفيت پالايشگاههاي كشور و صرفه جويي درمصرف بنزين را به عهده دارد .

وي افزود : يكي از راههاي صرفه جويي بنزين دو نرخي شدن بهاي آن است اما به اعتقاد اين شركت تنها راه حل محسوب نمي شود .

وي همچنين درحاشيه اولين بازديد خود از پالايشگاه اراك گفت : ايران درزمان جنگ كه با شرايط سختي هم روبرو بود توانست پالايشگاههاي خود را اداره كند و سوخت مورد نياز خود را تامين كند و اين تجربه اي گرانبها بود تا ايران ازتحريم كشورهاي خارجي نهراسد و از تامين انرژي مورد نياز خود مطمئن باشد .

وي اولين هدف خود را بهينه سازي و نوسازي پالايشگاههاي كشور عنوان كرد و افزود : اولين قدم در اين راه از پالايشگاه آبادان آغاز شده است و بقيه پالايشگاهها نيز در دستور كار هستند .

وي گفت : تا 5 سال آينده در حدود 900 هزار بشكه به ظرفيت پالايشگاههاي كشور افزوده مي شود كه اين هدف با نوسازي و بهينه سازي پالايشگاهها تامين مي شود .

وي گفت : با توسعه پالايشگاه اراك ظرفيت اين پالايشگاه از 150 به 250 هزار بشكه افزايش مي يابد .

وي در پايان گفت : هزينه توليد و نگهداري خطوط انتقال و پخش درحدود 16 هزار ميليارد ريال در سال است .